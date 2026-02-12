https://ria.ru/20260212/plan-2073792441.html
В Пензенской области ввели план "Ковер"
В Пензенской области ввели план "Ковер"
План "Ковер" введен в Пензенской области, действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко. РИА Новости, 12.02.2026
специальная военная операция на украине
пензенская область
олег мельниченко
пензенская область
2026
Специальная военная операция на Украине, Пензенская область, Олег Мельниченко
В Пензенской области ввели план "Ковер"
На территории Пензенской области ввели план "Ковер"