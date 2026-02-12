Слуцкий призвал взять на особый контроль качество питания в школах

По его мнению, качественное питание - это значимая мера поддержки семей. Парламентарий отметил, что возможности контроля качества предоставляемого школьникам и дошкольникам питания со стороны родительских комитетов ограничены, поэтому необходим дополнительный контроль данного вопроса со стороны Роспотребнадзора.

Слуцкий также напомнил, что ЛДПР регулярно предлагает инициативы по улучшению условий для учащихся образовательных учреждений. По его словам, фракция ЛДПР в Госдуме уже предложила ввести бесплатное горячее питание для всех учащихся 5-11 классов вне зависимости от дохода их семей. Кроме того, партия выступает за введение единого федерального стандарта расчета подушевого финансирования, чтобы гарантировать ученикам во всех регионах страны равные условия для получения школьного образования.