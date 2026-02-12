Повышение тарифов ЖКХ не должно быть резким, заявил Песков

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Повышение тарифов ЖКХ не должно быть резким, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты обратились к Пескову с вопросом о повышении в некоторых случаях тарифов ЖКХ в полтора-два раза.