12:54 12.02.2026 (обновлено: 13:31 12.02.2026)
Песков ответил на вопрос о возможной эскалации отношений с США из-за Кубы
Песков ответил на вопрос о возможной эскалации отношений с США из-за Кубы

© AP Photo / Ramon EspinosaЛюди с кубинскими флагами в Гаване
© AP Photo / Ramon Espinosa
Люди с кубинскими флагами в Гаване. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Россия не хочет эскалации в отношениях США из-за ситуации по поставкам нефти на Кубу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы не хотели бы никакой эскалации, но с другой стороны, у нас в настоящий момент особо товарооборота никакого нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не боится ли Кремль эскалации на фоне ввода пошлин США в отношении стран, кто будет сотрудничать с Кубой по поставкам нефти.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, согласно которому США могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе, а также объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности, якобы исходящую от Гаваны. Посол России в Гаване Виктор Коронелли в интервью РИА Новости заявил, что после прекращения поставок нефти из Венесуэлы многолетний дефицит горючего на острове усугубился.
На прошлой неделе кубинское правительство объявило о разработке плана по сокращению энергопотребления в туристическом секторе, который предусматривает уплотнение туристических объектов и использование преимуществ текущего высокого сезона.
Россия рассматривает возможность помочь Кубе с нефтью
В миреСШАКубаРоссияДмитрий ПесковДональд ТрампВиктор Коронелли
 
 
