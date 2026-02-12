Песков ответил на вопрос о возможной эскалации отношений с США из-за Кубы

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Россия не хочет эскалации в отношениях США из-за ситуации по поставкам нефти на Кубу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На прошлой неделе кубинское правительство объявило о разработке плана по сокращению энергопотребления в туристическом секторе, который предусматривает уплотнение туристических объектов и использование преимуществ текущего высокого сезона.