Песков ответил на вопрос о возможной эскалации отношений с США из-за Кубы
Песков ответил на вопрос о возможной эскалации отношений с США из-за Кубы - РИА Новости, 12.02.2026
Песков ответил на вопрос о возможной эскалации отношений с США из-за Кубы
Россия не хочет эскалации в отношениях США из-за ситуации по поставкам нефти на Кубу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T12:54:00+03:00
2026-02-12T12:54:00+03:00
2026-02-12T13:31:00+03:00
Песков ответил на вопрос о возможной эскалации отношений с США из-за Кубы
Песков: РФ не хочет эскалации в отношениях США из-за ситуации с нефтью на Кубе