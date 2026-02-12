Путин не отказывался от контактов с Европой, заявил Песков

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не отказывался от прямых контактов с европейскими лидерами, ему при необходимости можно позвонить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ни (канцлер ФРГ Фридрих - ред.) Мерц, ни (президент Франции Эммануэль - ред.) Макрон не предпринимают попыток (связаться с Россией - ред.), здесь особо попыток-то не нужно принимать. При желании и при необходимости можно просто взять и позвонить президенту Путину. Путин никогда не отказывался от прямых контактов", - сказал Песков журналистам.