Путин не отказывался от контактов с Европой, заявил Песков - РИА Новости, 12.02.2026
12:54 12.02.2026
Путин не отказывался от контактов с Европой, заявил Песков
Путин не отказывался от контактов с Европой, заявил Песков

Песков: Путин не отказывался от контактов с Европой, ему можно позвонить

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не отказывался от прямых контактов с европейскими лидерами, ему при необходимости можно позвонить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа призвал европейских политиков перестать "стучать в дверь Кремля", поскольку считает, что это ослабляет позиции Европы. В связи с чем журналисты спросили пресс-секретаря о том, как в Кремле относятся к тому, что в кремлевские ворота уже "скребутся и царапаются".
"Ни (канцлер ФРГ Фридрих - ред.) Мерц, ни (президент Франции Эммануэль - ред.) Макрон не предпринимают попыток (связаться с Россией - ред.), здесь особо попыток-то не нужно принимать. При желании и при необходимости можно просто взять и позвонить президенту Путину. Путин никогда не отказывался от прямых контактов", - сказал Песков журналистам.
Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
"Дадут по зубам". Слова Зеленского о Путине разозлили экс-премьера Украины
30 января, 18:29
 
