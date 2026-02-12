Рейтинг@Mail.ru
12:53 12.02.2026 (обновлено: 13:16 12.02.2026)
Песков рассказал о товарообороте России и США
Песков рассказал о товарообороте России и США
2026-02-12T12:53:00+03:00
2026-02-12T13:16:00+03:00
россия
сша
экономика
куба
дональд трамп
дмитрий песков
виктор коронелли
россия, сша, экономика, куба, дональд трамп, дмитрий песков, виктор коронелли
Россия, США, Экономика, Куба, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Виктор Коронелли
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. У РФ и США в данный момент нет особого товарооборота, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы не хотели бы никакой эскалации, но с другой стороны у нас в настоящий момент особо товарооборота никакого нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос не боится ли Кремль эскалации на фоне ввода пошлин США в отношении стран, кто будет сотрудничать с Кубой по поставкам нефти.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, согласно которому США могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе, а также объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности, якобы исходящую от Гаваны. Посол России в Гаване Виктор Коронелли в интервью РИА Новости заявил, что после прекращения поставок нефти из Венесуэлы многолетний дефицит горючего на острове усугубился.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Россия настроена на диалог с США строго на равных, заявил Рябков
