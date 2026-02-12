https://ria.ru/20260212/peskov-2073883646.html
Песков рассказал о товарообороте России и США
Песков рассказал о товарообороте России и США - РИА Новости, 12.02.2026
Песков рассказал о товарообороте России и США
У РФ и США в данный момент нет особого товарооборота, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.02.2026
Песков рассказал о товарообороте России и США
Песков: у России и США в данный момент нет особого товарооборота