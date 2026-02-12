https://ria.ru/20260212/peskov-2073883273.html
Песков назвал MAX альтернативой другим мессенджерам
Песков назвал MAX альтернативой другим мессенджерам - РИА Новости, 12.02.2026
Песков назвал MAX альтернативой другим мессенджерам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал платформу Max доступной альтернативой другим мессенджерам. РИА Новости, 12.02.2026
Песков назвал MAX альтернативой другим мессенджерам
Песков назвал MAX доступной альтернативой другим мессенджерам
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал платформу Max доступной альтернативой другим мессенджерам.
"Max - это доступная альтернатива, развивающийся мессенджер, национальный мессенджер. И она (эта альтернатива - ред.) доступна на рынке для граждан", - сказал он журналистам.
Компания VK запустила бета-версию цифровой платформы MAX в марте 2025 года. Платформа позволяет пользователям обмениваться сообщениями, совершать звонки, отправлять голосовые сообщения и файлы размером до четырех гигабайт. Приложение доступно в магазинах App Store, RuStore и Google Play.