В аэропорту Перми ввели временные ограничения
В аэропорту Перми ввели временные ограничения
2026-02-12T09:45:00+03:00
пермь
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
пермь
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Перми