Сенатор потребовала раскрыть расходы Пентагона на гипноз осьминогов - РИА Новости, 12.02.2026
18:07 12.02.2026 (обновлено: 18:24 12.02.2026)
Сенатор потребовала раскрыть расходы Пентагона на гипноз осьминогов
Сенатор потребовала раскрыть расходы Пентагона на гипноз осьминогов - РИА Новости, 12.02.2026
Сенатор потребовала раскрыть расходы Пентагона на гипноз осьминогов
Сенатор-республиканец Джони Эрнст обратилась к генеральному инспектору Пентагона с требованием раскрыть стоимость ряда исследований, профинансированных... РИА Новости, 12.02.2026
2026
в мире, сша, джо байден, министерство обороны сша
В мире, США, Джо Байден, Министерство обороны США
Сенатор потребовала раскрыть расходы Пентагона на гипноз осьминогов

Сенатор Эрнст потребовала раскрыть расходы Пентагона на гипноз осьминогов

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Сенатор-республиканец Джони Эрнст обратилась к генеральному инспектору Пентагона с требованием раскрыть стоимость ряда исследований, профинансированных министерством обороны в период администрации Джо Байдена, включая проекты по "гипнозу осьминогов", "слизи улиток" и "чтению мыслей обезьян", сообщает портал Daily Caller.
Как отмечает издание, в письме Эрнст указала на отсутствие полной финансовой прозрачности по таким проектам, что, по ее мнению, противоречит требованиям закона о защите налогоплательщиков.
"Публикация точной стоимости обеспечивает большую подотчетность и помогает убедиться, что налоговые доллары идут на укрепление обороны, а не тратятся на проекты без оборонной ценности", - подчеркнула сенатор.
Речь идет о работах, оплаченных из бюджета на научные исследования и разработки, который превышает 140 миллиардов долларов в год и предназначен для модернизации вооруженных сил. При этом, по словам Эрнст, получатели грантов часто упоминают финансирование в общих формулировках, но не раскрывают стоимость конкретных проектов, что "не является той прозрачностью, которая была обещана налогоплательщикам".
Среди упомянутых исследований изучение возможности использования "гипноза осьминогов" вместо анестезии, свойств улиточной слизи, привычек сна морских слонов, а также попытки "декодировать и интерпретировать мозговые сигналы обезьян". Стоимость этих работ, как утверждает сенатор, в публичных документах не указана.
В министерстве обороны заявили, что ответят на обращение в установленном порядке. Эрнст в свою очередь подчеркнула необходимость усиления контроля за расходами, напомнив, что Пентагон остается единственным федеральным ведомством США, которое до сих пор не прошло полноценный аудит.
