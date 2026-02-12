https://ria.ru/20260212/pensiya-2073796766.html
Доцент назвала фиксированную выплату к пенсии в 2026 году
Доцент назвала фиксированную выплату к пенсии в 2026 году - РИА Новости, 12.02.2026
Доцент назвала фиксированную выплату к пенсии в 2026 году
Фиксированная выплата к пенсии, которую государство доплачивает выходящим на пенсию в этом году россиянам, составляет более 9,5 тысячи рублей, сообщила РИА... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T01:58:00+03:00
2026-02-12T01:58:00+03:00
2026-02-12T01:58:00+03:00
общество
россия
людмила иванова-швец
рэу имени г. в. плеханова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003457654_0:231:3072:1959_1920x0_80_0_0_f31cd96d02ba98f3064fcf90c8feb739.jpg
https://ria.ru/20260211/pensiya-2073583195.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003457654_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3b9fdc8d71195b1c0da5ecd55e3b82e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, людмила иванова-швец, рэу имени г. в. плеханова
Общество, Россия, Людмила Иванова-Швец, РЭУ имени Г. В. Плеханова
Доцент назвала фиксированную выплату к пенсии в 2026 году
РИА Новости: фиксированная выплата к пенсии составит 9,5 тысячи рублей