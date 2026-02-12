Доцент назвала фиксированную выплату к пенсии в 2026 году

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Фиксированная выплата к пенсии, которую государство доплачивает выходящим на пенсию в этом году россиянам, составляет более 9,5 тысячи рублей, сообщила РИА Новости доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец.