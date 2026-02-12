Рейтинг@Mail.ru
Доцент назвала фиксированную выплату к пенсии в 2026 году - РИА Новости, 12.02.2026
01:58 12.02.2026
Доцент назвала фиксированную выплату к пенсии в 2026 году
Доцент назвала фиксированную выплату к пенсии в 2026 году - РИА Новости, 12.02.2026
Доцент назвала фиксированную выплату к пенсии в 2026 году
Фиксированная выплата к пенсии, которую государство доплачивает выходящим на пенсию в этом году россиянам, составляет более 9,5 тысячи рублей, сообщила РИА... РИА Новости, 12.02.2026
общество
россия
людмила иванова-швец
рэу имени г. в. плеханова
россия
общество, россия, людмила иванова-швец, рэу имени г. в. плеханова
Общество, Россия, Людмила Иванова-Швец, РЭУ имени Г. В. Плеханова
Доцент назвала фиксированную выплату к пенсии в 2026 году

РИА Новости: фиксированная выплата к пенсии составит 9,5 тысячи рублей

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкМужчина с полученной пенсией на почтамте в Чите
Мужчина с полученной пенсией на почтамте в Чите - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Мужчина с полученной пенсией на почтамте в Чите. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Фиксированная выплата к пенсии, которую государство доплачивает выходящим на пенсию в этом году россиянам, составляет более 9,5 тысячи рублей, сообщила РИА Новости доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
"На 2026 год предусмотрено повышение стоимости пенсионного коэффициента (ИПК) до 156,76 рублей и фиксированной выплаты по старости до 9 684,69 рублей", - сказала Иванова-Швец.
Ранее в Социальном фонде России сообщили РИА Новости, что 1,5 миллиона россиян могут выйти на пенсию в 2026 году, сведения о них уже подготовлены фондом для беззаявительного назначения выплат.
Девушка с детской коляской - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
В Минтруде рассказали о прибавке к пенсии для многодетных матерей
Вчера, 09:57
 
ОбществоРоссияЛюдмила Иванова-ШвецРЭУ имени Г. В. Плеханова
 
 
