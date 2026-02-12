Рейтинг@Mail.ru
Жителям Красноармейска и Димитрова начали выдавать российские паспорта
17:37 12.02.2026
Жителям Красноармейска и Димитрова начали выдавать российские паспорта
донецкая народная республика
красноармейск
димитров
владимир путин
донецкая народная республика
красноармейск
димитров
донецкая народная республика, красноармейск, димитров, владимир путин
Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Димитров, Владимир Путин
МЕЛИТОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости. Жителям Красноармейска и Димитрова в ДНР, которые эвакуированы в пункт временного размещения в Мелитополе, начали выдавать российские паспорта, сообщил РИА Новости глава города Сергей Золотарёв.
Жителей Красноармейска и Димитрова в ДНР, которые были освобождены несколько месяцев назад, размещают в обустроенном пункте временного размещения в Мелитополе.
"Тем, кто поступил к нам в первом заезде, уже оформлены паспорта Российской Федерации", - сказал Золотарёв.
Президент РФ Владимир Путин 30 ноября 2025 года посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР. Об освобождении Димитрова в ДНР командующие группировками войск "Центр" и "Восток" доложили Путину 27 декабря 2025 года.
Заграничный паспорт - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
МИД отметил рост обращений россиян за биометрическими паспортами
Донецкая Народная РеспубликаКрасноармейскДимитровВладимир Путин
 
 
