В Китае показали детенышей панд, родившихся в 2025 году
07:50 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/pandy-2073811868.html
В Китае показали детенышей панд, родившихся в 2025 году
В Китае показали детенышей панд, родившихся в 2025 году - РИА Новости, 12.02.2026
В Китае показали детенышей панд, родившихся в 2025 году
Государственный центр охраны и исследований больших панд опубликовал видео, на котором представил 28 детенышей, появившихся на свет в 2025 году. РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T07:50:00+03:00
2026-02-12T07:50:00+03:00
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994168534_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2c66674f50fefcb223fff9715d563f96.jpg
https://ria.ru/20260121/katjusha-2069305807.html
китай
2026
китай
Китай
В Китае показали детенышей панд, родившихся в 2025 году

В Китае показали 28 детенышей панд, родившихся в 2025 году

Панда с детёнышем
Панда с детёнышем - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Московского зоопарка
Перейти в медиабанк
Панда с детёнышем. Архивное фото
ПЕКИН, 12 фев – РИА Новости. Государственный центр охраны и исследований больших панд опубликовал видео, на котором представил 28 детенышей, появившихся на свет в 2025 году.
Видеоролик был опубликован в соцсетях центра в преддверии Китайского Нового года в качестве поздравления. На видео показаны фотографии 28 малышей черно-белого медведя, родившихся в 2025 году, самому младшему из них всего 77 дней.
Чуньцзе, или Праздник весны, в этот раз наступит в ночь на 17 февраля. Согласно восточному календарю, начнется год Огненной Лошади, который завершится 5 февраля 2027 года. Выходные по случаю праздника в КНР в этом году продлятся с 15 по 23 февраля.
Снег во внутреннем вольере Катюши - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Директор Московского зоопарка показала, как панда Катюша играет со снегом
21 января, 14:05
 
Китай
 
 
