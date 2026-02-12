https://ria.ru/20260212/pandy-2073811868.html
В Китае показали детенышей панд, родившихся в 2025 году
В Китае показали детенышей панд, родившихся в 2025 году - РИА Новости, 12.02.2026
В Китае показали детенышей панд, родившихся в 2025 году
Государственный центр охраны и исследований больших панд опубликовал видео, на котором представил 28 детенышей, появившихся на свет в 2025 году. РИА Новости, 12.02.2026
В Китае показали детенышей панд, родившихся в 2025 году
В Китае показали 28 детенышей панд, родившихся в 2025 году
ПЕКИН, 12 фев – РИА Новости. Государственный центр охраны и исследований больших панд опубликовал видео, на котором представил 28 детенышей, появившихся на свет в 2025 году.
Видеоролик был опубликован в соцсетях центра в преддверии Китайского Нового года в качестве поздравления. На видео показаны фотографии 28 малышей черно-белого медведя, родившихся в 2025 году, самому младшему из них всего 77 дней.
Чуньцзе, или Праздник весны, в этот раз наступит в ночь на 17 февраля. Согласно восточному календарю, начнется год Огненной Лошади, который завершится 5 февраля 2027 года. Выходные по случаю праздника в КНР
в этом году продлятся с 15 по 23 февраля.