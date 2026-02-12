Рейтинг@Mail.ru
Памятник воинам-чекистам открылся в Ростовской области
15:35 12.02.2026
Памятник воинам-чекистам открылся в Ростовской области
Памятник воинам-чекистам, героически сражавшимся в районе реки Миус в годы Великой Отечественной войны, открыли в Ростовской области в четверг, передает... РИА Новости, 12.02.2026
общество
ростовская область
ростов-на-дону
россия
андрей дементьев
общество, ростовская область, ростов-на-дону, россия, андрей дементьев
Общество, Ростовская область, Ростов-на-Дону, Россия, Андрей Дементьев
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 фев - РИА Новости. Памятник воинам-чекистам, героически сражавшимся в районе реки Миус в годы Великой Отечественной войны, открыли в Ростовской области в четверг, передает корреспондент РИА Новости с места события.
С инициативой открытия памятника выступило региональное движение "Миус-Фронт", поисковики которого ежегодно находят в местах боев останки воинов НКВД. Мероприятие состоялось в преддверии годовщины со дня второго освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков.
"Окрытие памятника - это дань подвигу тех, кто служил в НКВД и участвовал в боевых действиях, остановив натиск врага", - сказал герой России, генерал-полковник Владимир Булгаков.
Он добавил, что это историческая память, которую нужно хранить и передавать потомкам.
Ростовский скульптор Андрей Дементьев сделал памятник в форме скалы, возвышающейся над долиной реки Миус, где в 1941-1943 годах погибло и пропало без вести более 800 тысяч бойцов. Рядом со скалой на плитах из черного гранита высечены названия всех частей Южного фронта, первыми встретивших врага у реки Миус.
Среди увековеченных в гранитных списках подразделений числятся кавалеристы-казаки и курсанты Ростовских военных училищ, моряки, а также полки и батальоны войск НКВД.
В Москве открыли памятник Герою России Алексею Ботяну
10 февраля, 15:05
В Москве открыли памятник Герою России Алексею Ботяну
10 февраля, 15:05
 
Общество Ростовская область Ростов-на-Дону Россия Андрей Дементьев
 
 
