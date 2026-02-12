https://ria.ru/20260212/pamjatnik-2073937313.html
Памятник воинам-чекистам открылся в Ростовской области
2026-02-12T15:35:00+03:00
Памятник воинам-чекистам открылся в Ростовской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 фев - РИА Новости. Памятник воинам-чекистам, героически сражавшимся в районе реки Миус в годы Великой Отечественной войны, открыли в Ростовской области в четверг, передает корреспондент РИА Новости с места события.
С инициативой открытия памятника выступило региональное движение "Миус-Фронт", поисковики которого ежегодно находят в местах боев останки воинов НКВД. Мероприятие состоялось в преддверии годовщины со дня второго освобождения Ростова-на-Дону
от немецко-фашистских захватчиков.
"Окрытие памятника - это дань подвигу тех, кто служил в НКВД и участвовал в боевых действиях, остановив натиск врага", - сказал герой России
, генерал-полковник Владимир Булгаков.
Он добавил, что это историческая память, которую нужно хранить и передавать потомкам.
Ростовский скульптор Андрей Дементьев
сделал памятник в форме скалы, возвышающейся над долиной реки Миус, где в 1941-1943 годах погибло и пропало без вести более 800 тысяч бойцов. Рядом со скалой на плитах из черного гранита высечены названия всех частей Южного фронта, первыми встретивших врага у реки Миус.
Среди увековеченных в гранитных списках подразделений числятся кавалеристы-казаки и курсанты Ростовских военных училищ, моряки, а также полки и батальоны войск НКВД.