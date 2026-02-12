Рейтинг@Mail.ru
Генриха Падву похоронят на Ваганьковском кладбище, сообщили его близкие - РИА Новости, 12.02.2026
11:59 12.02.2026 (обновлено: 12:48 12.02.2026)
Генриха Падву похоронят на Ваганьковском кладбище, сообщили его близкие
Генриха Падву похоронят на Ваганьковском кладбище, сообщили его близкие
Известного адвоката Генриха Падву похоронят на Ваганьковском кладбище, сообщил РИА Новости один из его близких. РИА Новости, 12.02.2026
россия
Генриха Падву похоронят на Ваганьковском кладбище, сообщили его близкие

РИА Новости: адвоката Генриха Падву похоронят на Ваганьковском кладбище

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Известного адвоката Генриха Падву похоронят на Ваганьковском кладбище, сообщил РИА Новости один из его близких.
"Сейчас пройдет гражданская панихида, после этого Генриха Павловича похоронят на Ваганьковском кладбище", - сказал собеседник агентства.
Генрих Падва скончался в минувший понедельник на 95-м году жизни. Церемония прощания проходит в ЦКБ Управления делами президента РФ.
