Генриха Падву похоронят на Ваганьковском кладбище, сообщили его близкие

Известного адвоката Генриха Падву похоронят на Ваганьковском кладбище, сообщил РИА Новости один из его близких. РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T11:59:00+03:00
2026-02-12T11:59:00+03:00
2026-02-12T12:48:00+03:00
россия
