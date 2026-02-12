Рейтинг@Mail.ru
В Москве в четверг ожидают обильные осадки - РИА Новости, 12.02.2026
08:10 12.02.2026 (обновлено: 09:04 12.02.2026)
В Москве в четверг ожидают обильные осадки
В Москве в четверг ожидают обильные осадки
Снег, переходящий в мокрый снег, потепление до минус 1 градуса ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил РИА Новости, 12.02.2026
2026
Новости
РИА Новости
москва, погода
Москва, Погода
В Москве в четверг ожидают обильные осадки

В Москве в четверг может выпасть до 20 процентов месячной нормы осадков

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Снег, переходящий в мокрый снег, потепление до минус 1 градуса ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
«
"Сегодня характер погоды в столице будет формировать западный атмосферный фронт, несущий в регион массы хорошо прогретого и влажного атлантического воздуха. В такой ситуации погода сегодня облачная, пройдет снег, переходящий в мокрый снег. На дорогах и тротуарах будет скользко", - рассказал Леус.
Синоптик подчеркнул, что в течение суток может выпасть до 15-20% от месячной нормы осадков февраля.
"Днем в Москве минус 1 - минус 3 градуса, по области 0 - минус 5. Ветер южный 4-9 метров в секунду", - уточнил Леус.
Он добавил, что атмосферное давление продолжит падать. К вечеру барометры покажут 731 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы.
Электротюбинг - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Активная зима: где классно кататься на тюбингах, лыжах и коньках
МоскваПогода
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
