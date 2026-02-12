https://ria.ru/20260212/osadki-2073812823.html
В Москве в четверг ожидают обильные осадки
В Москве в четверг ожидают обильные осадки - РИА Новости, 12.02.2026
В Москве в четверг ожидают обильные осадки
Снег, переходящий в мокрый снег, потепление до минус 1 градуса ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Снег, переходящий в мокрый снег, потепление до минус 1 градуса ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня характер погоды в столице будет формировать западный атмосферный фронт, несущий в регион массы хорошо прогретого и влажного атлантического воздуха. В такой ситуации погода сегодня облачная, пройдет снег, переходящий в мокрый снег. На дорогах и тротуарах будет скользко", - рассказал Леус
Синоптик подчеркнул, что в течение суток может выпасть до 15-20% от месячной нормы осадков февраля.
минус 1 - минус 3 градуса, по области 0 - минус 5. Ветер южный 4-9 метров в секунду", - уточнил Леус.
Он добавил, что атмосферное давление продолжит падать. К вечеру барометры покажут 731 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы.