В Москве в четверг ожидают обильные осадки

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Снег, переходящий в мокрый снег, потепление до минус 1 градуса ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

« "Сегодня характер погоды в столице будет формировать западный атмосферный фронт, несущий в регион массы хорошо прогретого и влажного атлантического воздуха. В такой ситуации погода сегодня облачная, пройдет снег, переходящий в мокрый снег. На дорогах и тротуарах будет скользко", - рассказал Леус

Синоптик подчеркнул, что в течение суток может выпасть до 15-20% от месячной нормы осадков февраля.

"Днем в Москве минус 1 - минус 3 градуса, по области 0 - минус 5. Ветер южный 4-9 метров в секунду", - уточнил Леус.