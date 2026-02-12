Орбан призвал Европу тратить деньги с умом

«

"Отступление лидеров ЕС: конкурентоспособность Европы в центре внимания. Необходимо сделать три вещи: 1. достичь мира, война препятствует росту и наносит ущерб экономике; 2. тратить деньги с умом, не отправлять деньги Украине, если они нужны на родине; 3. сократить расходы на электроэнергию, высокие цены сдерживают (развитие - ред.) нашего бизнеса", - написал Орбан на своей странице в соцсети Х.