Орбан призвал Европу тратить деньги с умом

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Европа для повышения конкурентоспособности должна достичь мира, тратить деньги с умом, не направляя финансовую помощь Украине, и сократить средства на электроэнергию, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Отступление лидеров ЕС: конкурентоспособность Европы в центре внимания. Необходимо сделать три вещи: 1. достичь мира, война препятствует росту и наносит ущерб экономике; 2. тратить деньги с умом, не отправлять деньги Украине, если они нужны на родине; 3. сократить расходы на электроэнергию, высокие цены сдерживают (развитие - ред.) нашего бизнеса", - написал Орбан на своей странице в соцсети Х.
Венгерский премьер ранее объявил о начале национальной петиции против финансирования Украины. Это произошло после того, как Брюссель заявил о планах выделить Украине 90 миллиардов евро и 800 миллиардов долларов за счет стран-членов ЕС. МИД Украины вызвал посла Венгрии в Киеве и выразил протест против проведения такой петиции. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто обвинил Украину во вмешательстве во внутренние дела Венгрии.
