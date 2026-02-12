Рейтинг@Mail.ru
Орбан призвал Европу тратить деньги с умом - РИА Новости, 12.02.2026
17:57 12.02.2026
Орбан призвал Европу тратить деньги с умом
Орбан призвал Европу тратить деньги с умом - РИА Новости, 12.02.2026
Орбан призвал Европу тратить деньги с умом
в мире
украина
европа
венгрия
виктор орбан
петер сийярто
евросоюз
санкции в отношении россии
украина
европа
венгрия
в мире, украина, европа, венгрия, виктор орбан, петер сийярто, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Украина, Европа, Венгрия, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Евросоюз, Санкции в отношении России
Орбан призвал Европу тратить деньги с умом

Орбан призвал Европу тратить деньги с умом и не направлять средства Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Фото : страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Европа для повышения конкурентоспособности должна достичь мира, тратить деньги с умом, не направляя финансовую помощь Украине, и сократить средства на электроэнергию, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Отступление лидеров ЕС: конкурентоспособность Европы в центре внимания. Необходимо сделать три вещи: 1. достичь мира, война препятствует росту и наносит ущерб экономике; 2. тратить деньги с умом, не отправлять деньги Украине, если они нужны на родине; 3. сократить расходы на электроэнергию, высокие цены сдерживают (развитие - ред.) нашего бизнеса", - написал Орбан на своей странице в соцсети Х.

Венгерский премьер ранее объявил о начале национальной петиции против финансирования Украины. Это произошло после того, как Брюссель заявил о планах выделить Украине 90 миллиардов евро и 800 миллиардов долларов за счет стран-членов ЕС. МИД Украины вызвал посла Венгрии в Киеве и выразил протест против проведения такой петиции. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто обвинил Украину во вмешательстве во внутренние дела Венгрии.
Орбан публично пошутил над Украиной
Орбан публично пошутил над Украиной
