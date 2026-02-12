Орбан рассказал, что принесет вступление Украины в Евросоюз

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Вступление Украины в состав Евросоюза принесет в Европу только войну, Венгрия не станет поддерживать угрозу для своей безопасности, заявил в четверг премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«
"(Владимир) Зеленский открыто требует членства в ЕС в 2027 году и рассматривает это как гарантию военной безопасности… Вступление Украины в ЕС не принесет мира, оно принесет войну в Европу. Это не обсуждается: Венгрия не будет финансировать, вооружать или легитимизировать угрозу своей собственной безопасности", - написал Орбан на своей странице в социальной сети Х.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева. При этом ряд европейских стран выступают против присоединения Киева к ЕС.