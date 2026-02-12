Рейтинг@Mail.ru
Орбан рассказал, что принесет вступление Украины в Евросоюз - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:51 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/orban-2073921016.html
Орбан рассказал, что принесет вступление Украины в Евросоюз
Орбан рассказал, что принесет вступление Украины в Евросоюз - РИА Новости, 12.02.2026
Орбан рассказал, что принесет вступление Украины в Евросоюз
Вступление Украины в состав Евросоюза принесет в Европу только войну, Венгрия не станет поддерживать угрозу для своей безопасности, заявил в четверг... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T14:51:00+03:00
2026-02-12T14:51:00+03:00
в мире
украина
венгрия
киев
виктор орбан
дмитрий песков
евросоюз
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291508_274:249:2048:1247_1920x0_80_0_0_69ec46e2a77fb53217e0dd5ef43f1966.jpg
https://ria.ru/20260212/orban-2073911474.html
украина
венгрия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291508_329:144:1903:1324_1920x0_80_0_0_9289ee343a399d943011bae9e87528c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, венгрия, киев, виктор орбан, дмитрий песков, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Украина, Венгрия, Киев, Виктор Орбан, Дмитрий Песков, Евросоюз, Санкции в отношении России
Орбан рассказал, что принесет вступление Украины в Евросоюз

Орбан: вступление Украины в ЕС принесет в Европу войну

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Вступление Украины в состав Евросоюза принесет в Европу только войну, Венгрия не станет поддерживать угрозу для своей безопасности, заявил в четверг премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«
"(Владимир) Зеленский открыто требует членства в ЕС в 2027 году и рассматривает это как гарантию военной безопасности… Вступление Украины в ЕС не принесет мира, оно принесет войну в Европу. Это не обсуждается: Венгрия не будет финансировать, вооружать или легитимизировать угрозу своей собственной безопасности", - написал Орбан на своей странице в социальной сети Х.
Ранее Орбан назвал план Евросоюза о частичном принятии Украины в ЕС в 2027 году в обход венгерского вето объявлением войны Венгрии.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева. При этом ряд европейских стран выступают против присоединения Киева к ЕС.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Орбан резко ответил на дерзкое требование Зеленского
Вчера, 14:21
 
В миреУкраинаВенгрияКиевВиктор ОрбанДмитрий ПесковЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала