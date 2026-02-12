https://ria.ru/20260212/orban-2073911474.html
Орбан резко ответил на дерзкое требование Зеленского
Орбан резко ответил на дерзкое требование Зеленского - РИА Новости, 12.02.2026
Орбан резко ответил на дерзкое требование Зеленского
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на требования Владимира Зеленского об ускоренном присоединении Украины в Евросоюз. РИА Новости, 12.02.2026
Орбан резко ответил на дерзкое требование Зеленского
Орбан объяснил Зеленскому, кто диктует условия по вступлению Украины к ЕС