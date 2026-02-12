https://ria.ru/20260212/oon-2074046320.html
Представителей ООН не позвали на первое заседание Совета мира
ООН не будет представлена на первом заседании "Совета мира", которое пройдет 19 февраля в Вашингтоне, сообщил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. РИА Новости, 12.02.2026
2026
