Представителей ООН не позвали на первое заседание Совета мира - РИА Новости, 12.02.2026
22:24 12.02.2026
Представителей ООН не позвали на первое заседание Совета мира
Представителей ООН не позвали на первое заседание Совета мира - РИА Новости, 12.02.2026
Представителей ООН не позвали на первое заседание Совета мира
ООН не будет представлена на первом заседании "Совета мира", которое пройдет 19 февраля в Вашингтоне, сообщил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. РИА Новости, 12.02.2026
Представителей ООН не позвали на первое заседание Совета мира

РИА Новости: ООН не будет представлена на первом заседании Совета мира по Газе

ООН, 12 фев - РИА Новости. ООН не будет представлена на первом заседании "Совета мира", которое пройдет 19 февраля в Вашингтоне, сообщил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.
"Я не в курсе, что мы будем кем-либо представлены в Вашингтоне (на заседании "Совета мира" - ред.)", - сказал Дюжаррик, отвечая на вопрос РИА Новости.
12.02.2026
Без миллиардов и без Лукашенко: кого Трамп соберет на первый совет
Вчера, 08:00
Сам генсек ООН Антониу Гутерреш, как сообщали ранее в его офисе, не был приглашен в "Совет мира".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщала, что Россия не будет представлена на первом заседании "Совета мира".
Созданный по инициативе США "Совет мира" своей первоначальной целью преследует восстановление Газы. При этом власти США официально заявляют, что стоит куда более широкая задача - создать механизм решения любых "невозможных" конфликтов.
31.01.2026
В ООН принесли в жертву русофобии собственный Устав
31 января, 08:00
 
