Эксперт посоветовал завести отдельную банковскую карту для онлайн-покупок - РИА Новости, 12.02.2026
21:22 12.02.2026 (обновлено: 21:25 12.02.2026)
Эксперт посоветовал завести отдельную банковскую карту для онлайн-покупок
Эксперт посоветовал завести отдельную банковскую карту для онлайн-покупок
технологии, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), общество
Технологии, Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Общество
Эксперт посоветовал завести отдельную банковскую карту для онлайн-покупок

Доцент Щербаченко посоветовал использовать отдельную карту для онлайн-покупок

© Depositphotos.com / leungchopanПокупка в интернете с помощью банковской карты
Покупка в интернете с помощью банковской карты - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Depositphotos.com / leungchopan
Покупка в интернете с помощью банковской карты. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко посоветовал россиянам использовать отдельную банковскую карту для совершения онлайн-покупок, чтобы защититься от мошенников.
"Покупки на маркетплейсах - это возможность сэкономить время. Зачастую сейчас это выглядит так: увидел нужную вещь, ввел платежные данные и купил товар. Так мошенники могут создавать ловушки в виде фишинговых ссылок и сайтов-двойников со смысловыми и орфографическими ошибками. Для защиты обязательно заведите себе отдельную банковскую карту для покупок в интернете. Не используйте для этого зарплатные реквизиты. Важно, чтобы на карте было не больше денег, чем на одну-две покупки. Так злоумышленники не смогут сразу похитить все средства", - сказал Щербаченко порталу NEWS.ru.

Эксперт также советует проверять информацию о магазине: наличие данных о компании, контакты, ИНН, который можно проверить с помощью сайта ФНС. Щербаченко рекомендует не совершать предоплату, не получив товар, внимательно проверять качество продукции и не откликаться на просьбы сообщить данные карты, так как все переводы можно осуществить через СБП по номеру телефона. Слова доцента приводит портал NEWS.ru.
Карты Мир - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Финансист раскрыл, сколько денег можно хранить на карте
12 июня 2025, 02:20
 
ТехнологиРоссияФедеральная налоговая служба (ФНС России)Общество
 
 
