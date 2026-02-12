Эксперт посоветовал завести отдельную банковскую карту для онлайн-покупок

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко посоветовал россиянам использовать отдельную банковскую карту для совершения онлайн-покупок, чтобы защититься от мошенников.
«
"Покупки на маркетплейсах - это возможность сэкономить время. Зачастую сейчас это выглядит так: увидел нужную вещь, ввел платежные данные и купил товар. Так мошенники могут создавать ловушки в виде фишинговых ссылок и сайтов-двойников со смысловыми и орфографическими ошибками. Для защиты обязательно заведите себе отдельную банковскую карту для покупок в интернете. Не используйте для этого зарплатные реквизиты. Важно, чтобы на карте было не больше денег, чем на одну-две покупки. Так злоумышленники не смогут сразу похитить все средства", - сказал Щербаченко порталу NEWS.ru.
Эксперт также советует проверять информацию о магазине: наличие данных о компании, контакты, ИНН, который можно проверить с помощью сайта ФНС. Щербаченко рекомендует не совершать предоплату, не получив товар, внимательно проверять качество продукции и не откликаться на просьбы сообщить данные карты, так как все переводы можно осуществить через СБП по номеру телефона. Слова доцента приводит портал NEWS.ru.
Финансист раскрыл, сколько денег можно хранить на карте
12 июня 2025, 02:20