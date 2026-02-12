В Омске чиновница предстанет перед судом по делу о взятках

ОМСК, 12 фев - РИА Новости. Экс-глава департамента финансово-экономического обеспечения минтруда Омской области Надежда Крапива предстанет перед судом по обвинению в получении взяток, которые она получала в шоколадках и коробках с алкоголем, сообщили РИА Новости в пресс-службе следственного управления СК РФ по Омской области.
Как стало известно следователям, Крапива в период с января 2022 года по июль 2024 года трижды получила взятки деньгами, имуществом и оказанием услуг от директоров подведомственных учреждений. Взамен она должна была помочь им в решении финансовых вопросов. Общая сумма взяток составила 325 тысяч рублей.
«
"Следственным управлением Следственного комитета российской Федерации по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя одного из департаментов администрации Омской области Надежды Крапивы, обвиняемой в получении взяток, которые она получала в упаковках от шоколада и коробках с алкоголем", - сообщила собеседник агентства.
На имущество Крапивы наложили арест на сумму более 5 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в суд.