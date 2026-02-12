В Омске чиновница предстанет перед судом по делу о взятках

Как стало известно следователям, Крапива в период с января 2022 года по июль 2024 года трижды получила взятки деньгами, имуществом и оказанием услуг от директоров подведомственных учреждений. Взамен она должна была помочь им в решении финансовых вопросов. Общая сумма взяток составила 325 тысяч рублей.