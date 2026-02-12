https://ria.ru/20260212/ogurtsy-2073802738.html
В АКРА рассказали, когда снизятся цены на огурцы в России
Цены на огурцы в России снизятся к началу марта, когда потеплеет и вырастет урожайность, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Цены на огурцы в России снизятся к началу марта, когда потеплеет и вырастет урожайность, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.
"Снижение цен ожидается в конце февраля - начале марта с потеплением и ростом урожайности… начнется спад до конца сентября - начала октября", - сказал эксперт, отвечая на вопрос о динамике цен на огурцы.
Эксперт спрогнозировал, что минимальная цена в 2026 году будет в июле-августе на уровне 120-140 рублей за килограмм, исходя из сезонной динамики предыдущих лет и учета инфляции.
Тренин объяснил, что для снижения цен на огурцы нужно потепление и удлинение светового дня - это снизит энергозатраты. Также необходимо увеличение урожайности в теплицах, рост объемов производства и начало поставок из открытого грунта летом.
По словам эксперта, самые высокие цены на огурцы зафиксированы в регионах Дальнего Востока
из-за климатических условий, требующих выращивания в высокозатратных теплицах, удаленности от регионов-лидеров по производству и высоких логистических издержек.