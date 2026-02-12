https://ria.ru/20260212/ogranicheniya-2073802196.html
В аэропорту Ярославля ввели ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Ярославля, сообщила Росавиация. РИА Новости, 12.02.2026
ярославль
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
туношна
ярославль
2026
