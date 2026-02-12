Рейтинг@Mail.ru
03:54 12.02.2026
В аэропорту Ярославля ввели ограничения на полеты

Росавиация: в аэропорту Ярославля ввели ограничения на полеты

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Ярославля, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Ярославля ("Туношна"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнило ведомство.
