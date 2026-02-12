Рейтинг@Mail.ru
В Одессе сотрудника военкомата задержали за вымогательство
16:40 12.02.2026
В Одессе сотрудника военкомата задержали за вымогательство
В Одессе сотрудника военкомата задержали за вымогательство - РИА Новости, 12.02.2026
В Одессе сотрудника военкомата задержали за вымогательство
Сотрудник военкомата в Одессе вымогал у военнообязанных деньги за снятие с розыска и получение отсрочки от мобилизации, сообщили в полиции Украины. РИА Новости, 12.02.2026
В Одессе сотрудника военкомата задержали за вымогательство

В Одессе задержали сотрудника военкомата, вымогавшего деньги за снятие с розыска

Сотрудник военкомата в Одессе
Сотрудник военкомата в Одессе - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Фото : Одесский горсовет
Сотрудник военкомата в Одессе . Архивное фото
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Сотрудник военкомата в Одессе вымогал у военнообязанных деньги за снятие с розыска и получение отсрочки от мобилизации, сообщили в полиции Украины.
Одессе нацполиция задержала военнослужащего ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) за вымогательство денег… Он подыскивал мужчин, которые находились в розыске за нарушение правил воинского учета, и обещал им помочь решить эту проблему", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции.

По информации правоохранителей, за 9 тысяч гривен (209 долларов) сотрудник военкомата обещал снять военнообязанных с розыска, а за 6 тысяч долларов – трудоустроить на предприятие критической инфраструктуры для получения отсрочки от мобилизации. Тем, кто отказывался, грозил сразу отправить в зону боевых действий. Задержали сотрудника военкомата при передаче ему части денег.
Автомобиль скорой помощи на Украине - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
В Одессе врач после общения с сотрудниками военкомата попал в реанимацию
20 июля 2025, 17:00
 
В миреОдессаУкраинаПроисшествия
 
 
