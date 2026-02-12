В Одессе сотрудника военкомата задержали за вымогательство

https://ria.ru/20260212/odessa-2073953336.html
Сотрудник военкомата в Одессе вымогал у военнообязанных деньги за снятие с розыска и получение отсрочки от мобилизации, сообщили в полиции Украины. РИА Новости, 12.02.2026
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Сотрудник военкомата в Одессе вымогал у военнообязанных деньги за снятие с розыска и получение отсрочки от мобилизации, сообщили в полиции Украины.
"В Одессе нацполиция задержала военнослужащего ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) за вымогательство денег… Он подыскивал мужчин, которые находились в розыске за нарушение правил воинского учета, и обещал им помочь решить эту проблему", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции.
По информации правоохранителей, за 9 тысяч гривен (209 долларов) сотрудник военкомата обещал снять военнообязанных с розыска, а за 6 тысяч долларов – трудоустроить на предприятие критической инфраструктуры для получения отсрочки от мобилизации. Тем, кто отказывался, грозил сразу отправить в зону боевых действий. Задержали сотрудника военкомата при передаче ему части денег.