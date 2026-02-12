Рейтинг@Mail.ru
"Близки к финалу": В США сделали срочное заявление об Одессе - РИА Новости, 12.02.2026
06:24 12.02.2026 (обновлено: 09:59 12.02.2026)
"Близки к финалу": В США сделали срочное заявление об Одессе
"Близки к финалу": В США сделали срочное заявление об Одессе

Доктороу: выход к Днепру откроет ВС России прямой путь к Одессе

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Выход к Днепру откроет ВС России прямой путь к Одессе, заявил в эфире YouTube-канала Glenn Diesen американский эксперт по международным отношениям Гилберт Доктороу.
"Когда они (Российские военные. — Прим. Ред.) дойдут до Днепра, останется одно: провести переговоры с правительством Зеленского — если оно еще будет на месте — о том, что произойдет с Одессой и Харьковом: заберут ли русские и их тоже", — предупредил он.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
В Индии сообщили о расколе из-за России
01:39
По словам эксперта, глава киевского режима сейчас находится в тупике, что заставляет его делать противоречивые заявления и выдвигать все больше условий.
"Я думаю, мы близки к финалу и это может частично объяснить истерику Зеленского", — резюмировал Доктороу.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что Киев должен принять решение и начать договариваться, а пространство для свободы принятия решений Украиной сокращается в результате наступательных действий российских сил. По его словам, продолжение конфликта для Киева бессмысленно и опасно.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
В Британии рассказали, что Каллас хочет получить от России
03:30
 
