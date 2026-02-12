https://ria.ru/20260212/obyski-2073937683.html
В нескольких зданиях ЕК в Брюсселе провели обыски, пишет FT
В нескольких зданиях ЕК в Брюсселе провели обыски, пишет FT - РИА Новости, 12.02.2026
В нескольких зданиях ЕК в Брюсселе провели обыски, пишет FT
Полиция Бельгии провела обыски в зданиях Еврокомиссии в Брюсселе в рамках расследования продажи объектов недвижимости, сообщает газета Financial Times со... РИА Новости, 12.02.2026
