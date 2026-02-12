Рейтинг@Mail.ru
В нескольких зданиях ЕК в Брюсселе провели обыски, пишет FT
15:36 12.02.2026 (обновлено: 16:54 12.02.2026)
В нескольких зданиях ЕК в Брюсселе провели обыски, пишет FT
В нескольких зданиях ЕК в Брюсселе провели обыски, пишет FT
в мире, брюссель, бельгия, еврокомиссия, йоханнес хан
В мире, Брюссель, Бельгия, Еврокомиссия, Йоханнес Хан
В нескольких зданиях ЕК в Брюсселе провели обыски, пишет FT

© AP Photo / Francois WalschaertsПолиция в Брюсселе
© AP Photo / Francois Walschaerts
Полиция в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Полиция Бельгии провела обыски в зданиях Еврокомиссии в Брюсселе в рамках расследования продажи объектов недвижимости, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
"Полиция Бельгии провела обыски... в четверг утром в разных зданиях Еврокомиссии в Брюсселе, в том числе в управлении по вопросам бюджета", - говорится в публикации.
По словам источников издания, расследование касается продажи недвижимости при бывшем еврокомиссаре по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Йоханнесе Хане. Речь идет о 23 зданиях, которые были приобретены в 2024 году за 900 миллионов евро суверенным фондом Бельгии SFPIM. За расследование отвечает Европейская прокуратура (EPPO).
Тьерри Мариани - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Евродепутат указал на системную проблему в ЕС
3 декабря 2025, 22:14
 
В мире, Брюссель, Бельгия, Еврокомиссия, Йоханнес Хан
 
 
