17:27 12.02.2026
НАТО и ЕС превратили ОБСЕ в русофобский инструмент, заявил Полянский
© Фото : OSCE/Mikhail EvstafievФлаги с логотипом ОБСЕ в Вене
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Фото : OSCE/Mikhail Evstafiev
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. НАТО и ЕС много лет превращали ОБСЕ из платформы общеевропейского диалога в русофобский инструмент давления, заявил в четверг постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"Каким бы ни был настрой действующего председательства и Генсекретаря, сложно игнорировать тот факт, что НАТО и ЕС последовательно и беззастенчиво много лет превращали эту организацию из платформы общеевропейского диалога в русофобский инструмент давления и оправдания гибридной войны против России", - сказал он на заседании Постоянного совета ОБСЕ.
Полянский добавил, что вопреки основополагающему принципу равной и неделимой безопасности России сегодня по-прежнему навязывают западоцентричные подходы и "тотальную украинизацию" работы организации.
Ранее в ноябре руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что ОБСЕ теряет свое значение как площадка для обсуждения вопросов обеспечения безопасности и стабильности в Европе.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Полянский высказался о возможном участии ОБСЕ в договоренностях по Украине
Вчера, 03:58
 
