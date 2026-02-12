Рейтинг@Mail.ru
Полянский отметил, что в ОБСЕ беспристрастно рассмотрят гибель журналистов - РИА Новости, 12.02.2026
06:40 12.02.2026
Полянский отметил, что в ОБСЕ беспристрастно рассмотрят гибель журналистов
Полянский отметил, что в ОБСЕ беспристрастно рассмотрят гибель журналистов - РИА Новости, 12.02.2026
Полянский отметил, что в ОБСЕ беспристрастно рассмотрят гибель журналистов
Представитель ОБСЕ по СМИ заявил о намерении беспристрастно рассматривать случаи гибели российских журналистов, рассказал в интервью РИА Новости постпред России РИА Новости, 12.02.2026
Полянский отметил, что в ОБСЕ беспристрастно рассмотрят гибель журналистов

Полянский: в ОБСЕ намерены беспристрастно рассматривать гибель журналистов РФ

ВЕНА, 12 фев - РИА Новости, Светлана Берило. Представитель ОБСЕ по СМИ заявил о намерении беспристрастно рассматривать случаи гибели российских журналистов, рассказал в интервью РИА Новости постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"Да, я уже встречался с представителем ОБСЕ по свободе СМИ, Яном Броту. У нас состоялась рабочая беседа, и я, естественно, поднял эту тему. Я привел конкретные факты и по каждому случаю представил информацию. Он внимательно все зафиксировал, подчеркнул, что стремится к беспристрастному подходу, и при этом не отрицал наличие самой проблемы", - сказал он.
Ранее неоднократно сообщалось о гибели представителей прессы на Украине, в том числе иностранной. В частности, госдепартамент США подтверждал достоверность данных о смерти в заключении на Украине журналиста и блогера Гонсало Лиры. Украинские власти преследовали неугодных им оппозиционных политиков и журналистов и задолго до начала российской спецоперации. Были запрещены все российские средства массовой информации, больше года провел под стражей возглавлявший портал "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский. Были убиты журналисты Олесь Бузина и Павел Шеремет. В октябре 2025 года погиб военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев.
ОБСЕ передадут материалы по убийствам журналистов Киевом, заявил Полянский
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
