Полянский отметил, что в ОБСЕ беспристрастно рассмотрят гибель журналистов

ВЕНА, 12 фев - РИА Новости, Светлана Берило. Представитель ОБСЕ по СМИ заявил о намерении беспристрастно рассматривать случаи гибели российских журналистов, рассказал в интервью РИА Новости постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"Да, я уже встречался с представителем ОБСЕ по свободе СМИ, Яном Броту. У нас состоялась рабочая беседа, и я, естественно, поднял эту тему. Я привел конкретные факты и по каждому случаю представил информацию. Он внимательно все зафиксировал, подчеркнул, что стремится к беспристрастному подходу, и при этом не отрицал наличие самой проблемы", - сказал он.
Ранее неоднократно сообщалось о гибели представителей прессы на Украине, в том числе иностранной. В частности, госдепартамент США подтверждал достоверность данных о смерти в заключении на Украине журналиста и блогера Гонсало Лиры. Украинские власти преследовали неугодных им оппозиционных политиков и журналистов и задолго до начала российской спецоперации. Были запрещены все российские средства массовой информации, больше года провел под стражей возглавлявший портал "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский. Были убиты журналисты Олесь Бузина и Павел Шеремет. В октябре 2025 года погиб военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев.