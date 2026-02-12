Рейтинг@Mail.ru
Полянский высказался о возможном участии ОБСЕ в договоренностях по Украине - РИА Новости, 12.02.2026
03:58 12.02.2026
Полянский высказался о возможном участии ОБСЕ в договоренностях по Украине
Участие ОБСЕ в реализации будущих договоренностей по Украине не гарантировано, заявил в интервью РИА Новости постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
ВЕНА, 12 фев - РИА Новости, Светлана Берило. Участие ОБСЕ в реализации будущих договоренностей по Украине не гарантировано, заявил в интервью РИА Новости постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"Совершенно не гарантированно, что к моменту, когда какое-то понимание по урегулированию будет достигнуто, у ОБСЕ будет какая-то роль", - сказал собеседник агентства.
Дипломат добавил, что эту роль еще нужно заслужить, "доверие к этой организации подорвано".
