https://ria.ru/20260212/obse-2073802480.html
Полянский высказался о возможном участии ОБСЕ в договоренностях по Украине
Полянский высказался о возможном участии ОБСЕ в договоренностях по Украине - РИА Новости, 12.02.2026
Полянский высказался о возможном участии ОБСЕ в договоренностях по Украине
Участие ОБСЕ в реализации будущих договоренностей по Украине не гарантировано, заявил в интервью РИА Новости постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T03:58:00+03:00
2026-02-12T03:58:00+03:00
2026-02-12T03:58:00+03:00
в мире
украина
россия
дмитрий полянский
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043981165_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_ec2160aebb38846186f668fdf61f4188.jpg
https://ria.ru/20260211/poljanskij-2073588663.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043981165_164:0:2393:1672_1920x0_80_0_0_9b02dd75528455c97cf14691351de7b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, дмитрий полянский, обсе
В мире, Украина, Россия, Дмитрий Полянский, ОБСЕ
Полянский высказался о возможном участии ОБСЕ в договоренностях по Украине
Полянский: участие ОБСЕ в договоренностях по Украине не гарантировано