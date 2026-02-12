В Новосибирске девочка провалилась в полынью на Оби

НОВОСИБИРСК, 12 фев – РИА Новости. Восьмилетняя девочка в Новосибирске, находясь без присмотра взрослых у реки Обь, провалилась в полынью, ее ищут спасатели, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили журналистам в СУСК РФ по региону.