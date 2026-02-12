Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирске девочка провалилась в полынью на Оби - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:58 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/novosibirsk-2073982524.html
В Новосибирске девочка провалилась в полынью на Оби
В Новосибирске девочка провалилась в полынью на Оби - РИА Новости, 12.02.2026
В Новосибирске девочка провалилась в полынью на Оби
Восьмилетняя девочка в Новосибирске, находясь без присмотра взрослых у реки Обь, провалилась в полынью, ее ищут спасатели, возбуждено уголовное дело о... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T17:58:00+03:00
2026-02-12T17:58:00+03:00
происшествия
новосибирск
обь
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073980045_0:510:960:1050_1920x0_80_0_0_f8db1947504e6e4cc1e2096813561f46.jpg
https://ria.ru/20260210/bajkal-2073359403.html
новосибирск
обь
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073980045_0:340:960:1060_1920x0_80_0_0_96b5e44977e2deb211b7ad1a037fb609.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новосибирск, обь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новосибирск, Обь, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
В Новосибирске девочка провалилась в полынью на Оби

В Новосибирске восьмилетняя девочка провалилась в полынью на Оби

© Фото : СК России по Новосибирской областиСпасатели на реке Обь в Железнодорожном районе Новосибирска, где ребенок провалился в полынью
Спасатели на реке Обь в Железнодорожном районе Новосибирска, где ребенок провалился в полынью - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Фото : СК России по Новосибирской области
Спасатели на реке Обь в Железнодорожном районе Новосибирска, где ребенок провалился в полынью
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НОВОСИБИРСК, 12 фев – РИА Новости. Восьмилетняя девочка в Новосибирске, находясь без присмотра взрослых у реки Обь, провалилась в полынью, ее ищут спасатели, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили журналистам в СУСК РФ по региону.
«

"Сегодня днем несовершеннолетний ребенок, находясь без присмотра взрослых на реке Обь в Железнодорожном районе, провалился в полынью реки… В настоящее время спасатели МЧС осуществляют поиски ребенка в воде", - говорится в сообщении.

По данным муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска, восьмилетняя девочка каталась на плюшке у реки в микрорайоне "Ясный берег" и провалилась под лед.
Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи СК на месте происшествия проводят осмотр и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
На Байкале автомобиль провалился под лед, погибли два человека
10 февраля, 08:51
 
ПроисшествияНовосибирскОбьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала