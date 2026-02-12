https://ria.ru/20260212/novosibirsk-2073982524.html
В Новосибирске девочка провалилась в полынью на Оби
В Новосибирске девочка провалилась в полынью на Оби - РИА Новости, 12.02.2026
В Новосибирске девочка провалилась в полынью на Оби
Восьмилетняя девочка в Новосибирске, находясь без присмотра взрослых у реки Обь, провалилась в полынью, ее ищут спасатели, возбуждено уголовное дело о... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T17:58:00+03:00
2026-02-12T17:58:00+03:00
2026-02-12T17:58:00+03:00
происшествия
новосибирск
обь
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073980045_0:510:960:1050_1920x0_80_0_0_f8db1947504e6e4cc1e2096813561f46.jpg
https://ria.ru/20260210/bajkal-2073359403.html
новосибирск
обь
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073980045_0:340:960:1060_1920x0_80_0_0_96b5e44977e2deb211b7ad1a037fb609.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирск, обь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новосибирск, Обь, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
В Новосибирске девочка провалилась в полынью на Оби
В Новосибирске восьмилетняя девочка провалилась в полынью на Оби