14:22 12.02.2026 (обновлено: 15:05 12.02.2026)
россия, александр новак
Россия, Александр Новак
Новак поручил продумать меры поддержки металлургического сектора

Новак поручил продумать меры для повышения эффективности металлургии в России

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Александр Новак . Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил детально продумать меры господдержки для повышения эффективности и конкурентоспособности металлургического сектора, сообщило правительство РФ.
"Новак отметил необходимость комплексного мониторинга состояния отрасли для формирования всесторонней оценки происходящих в ней процессов, а также поручил отраслевым ведомствам детально продумать меры поддержки, направленные на повышение эффективности и конкурентоспособности работы металлургического сектора" - говорится в сообщении.
Новак провёл заседание подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики. В рамках совещания обсуждалось текущее состояние металлургической промышленности, итоги её функционирования за 2025 год и перспективы развития в 2026 году. Отраслевые компании доложили об экономике предприятий, обозначили направления для дальнейшего роста, добавляется там.
"Необходимо смотреть на металлургическую отрасль стратегически, чтобы наиболее точно определить перспективы её развития. В условиях происходящих внутренних структурных изменений в экономике металлургия обладает огромным потенциалом для повышения производительности труда и, соответственно, увеличения эффективности работы", – подчеркнул вице-премьер, чьи слова приводит пресс-служба кабмина.
Накануне глава Минпромторг РФ Антон Алиханов заявил, что министерство прорабатывает ряд антикризисных мер для отрасли металлургии, в том числе перенос на конец года сроков уплаты акциза на жидкую сталь и НДПИ на железную руду и освобождение от уплаты акциза на три года после окончания инвестиционной фазы завершающихся стратегических инвестпроектов.
Алиханов также добавил, что необходимо проработать дополнительные меры в металлургии против импорта продукции. Предложенные меры будут обсуждаться на совещании первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, уточнил глава министерства.
Сборочный цех автомобильного завода Москвич - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Новак спрогнозировал рост производства легковых автомобилей в России
5 февраля, 15:17
 
РоссияАлександр Новак
 
 
