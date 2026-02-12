Новак поручил продумать меры поддержки металлургического сектора

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил детально продумать меры господдержки для повышения эффективности и конкурентоспособности металлургического сектора, сообщило правительство РФ.

Новак отметил необходимость комплексного мониторинга состояния отрасли для формирования всесторонней оценки происходящих в ней процессов, а также поручил отраслевым ведомствам детально продумать меры поддержки, направленные на повышение эффективности и конкурентоспособности работы металлургического сектора" - говорится в сообщении.

Новак провёл заседание подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики. В рамках совещания обсуждалось текущее состояние металлургической промышленности, итоги её функционирования за 2025 год и перспективы развития в 2026 году. Отраслевые компании доложили об экономике предприятий, обозначили направления для дальнейшего роста, добавляется там.

"Необходимо смотреть на металлургическую отрасль стратегически, чтобы наиболее точно определить перспективы её развития. В условиях происходящих внутренних структурных изменений в экономике металлургия обладает огромным потенциалом для повышения производительности труда и, соответственно, увеличения эффективности работы", – подчеркнул вице-премьер, чьи слова приводит пресс-служба кабмина.

Накануне глава Минпромторг РФ Антон Алиханов заявил, что министерство прорабатывает ряд антикризисных мер для отрасли металлургии, в том числе перенос на конец года сроков уплаты акциза на жидкую сталь и НДПИ на железную руду и освобождение от уплаты акциза на три года после окончания инвестиционной фазы завершающихся стратегических инвестпроектов.