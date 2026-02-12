https://ria.ru/20260212/nordwind-2073918927.html
Nordwind выполнит пять вывозных рейсов с Кубы
Nordwind выполнит пять вывозных рейсов с Кубы
Авиакомпания Nordwind ("Северный ветер") выполнит пять вывозных рейсов для перевозки пассажиров с Кубы, сообщил авиаперевозчик.
Авиакомпания Nordwind выполнит пять вывозных рейсов с Кубы 12-21 февраля