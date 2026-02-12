Рейтинг@Mail.ru
14:46 12.02.2026
Nordwind выполнит пять вывозных рейсов с Кубы
Авиакомпания Nordwind ("Северный ветер") выполнит пять вывозных рейсов для перевозки пассажиров с Кубы, сообщил авиаперевозчик. РИА Новости, 12.02.2026
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Авиакомпания Nordwind ("Северный ветер") выполнит пять вывозных рейсов для перевозки пассажиров с Кубы, сообщил авиаперевозчик.
"Для обеспечения перевозки пассажиров (за исключением граждан Республики Куба), находящихся в настоящее время на Кубе, перевозчиком запланированы рейсы: N4-556 ВарадероМосква – 12 февраля, N4-556 Варадеро – Москва - 14 февраля, N4-552 Кайо-Коко – Москва - 17 февраля, N4-556 Варадеро – Москва – 18 февраля, N4-558 Ольгин – Москва – 21 февраля", - говорится в сообщении.

Самолет авиакомпании Nordwind - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Nordwind и "Россия" начали выполнять вывозные рейсы из Кубы
Вчера, 08:31
 
