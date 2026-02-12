Рейтинг@Mail.ru
Nordwind и "Россия" начали выполнять вывозные рейсы из Кубы - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:31 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/nordwind-2073814193.html
Nordwind и "Россия" начали выполнять вывозные рейсы из Кубы
Nordwind и "Россия" начали выполнять вывозные рейсы из Кубы - РИА Новости, 12.02.2026
Nordwind и "Россия" начали выполнять вывозные рейсы из Кубы
Российские авиакомпании Nordwind ("Северный ветер") и "Россия" с 12 февраля начинают выполнять рейсы для вывоза граждан России с Кубы, сообщили перевозчики. РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T08:31:00+03:00
2026-02-12T08:31:00+03:00
в мире
куба
варадеро
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0b/1763282172_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a5463ca57d66c0a4c4032457b80c3eb1.jpg
https://ria.ru/20260210/rossija-2073397567.html
https://ria.ru/20260211/kuba-2073684021.html
куба
варадеро
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0b/1763282172_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_4830fcfc7bdf95dc0e61b616c8b52b46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, куба, варадеро, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
В мире, Куба, Варадеро, Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Nordwind и "Россия" начали выполнять вывозные рейсы из Кубы

Nordwind и "Россия" с 12 февраля начинают выполнять вывозные рейсы с Кубы

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании Nordwind
Самолет авиакомпании Nordwind - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Самолет авиакомпании Nordwind. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Российские авиакомпании Nordwind ("Северный ветер") и "Россия" с 12 февраля начинают выполнять рейсы для вывоза граждан России с Кубы, сообщили перевозчики.
"Для вывоза пассажиров (за исключением граждан Республики Куба), находящихся в настоящее время на Кубе, организованы рейсы: FV6928 Варадеро - Москва - 12, 14, 17, 19, 21 февраля. FV6850 Гавана - Москва - 16 февраля", - говорится в сообщении "России".
Российские туристы в аэропорту Кубы - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
В "России" объяснили задержку рейса из Гаваны в Москву
10 февраля, 11:30
Nordwind также будет выполнять вывозные рейсы из Варадеро и Гаваны, а также из города Ольгина и с острова Кайо-Коко.
"С 12 февраля перевозчик будет выполнять исключительно вывозные рейсы в РФ для пассажиров, уже находящихся на территории Кубы - из Варадеро, Ольгина и Кайо-Коко в Москву", - сообщается в пресс-релизе авиакомпании.
Согласно данным онлайн-табло кубинских аэропортов, первые вывозные рейсы запланированы из Варадеро, 12 февраля планируется вылет самолетов Nordwind и "России".
Ранее в среду Росавиация сообщила, что авиакомпании "Россия" и Nordwind из-за сложностей с заправкой самолетов на Кубе внесли коррективы в программу полетов на остров. После вывоза российских туристов, находящихся в настоящее время на Кубе, полетная программа авиакомпании "Россия" будет приостановлена.
Позднее Минэкономразвития России из-за чрезвычайной ситуации с топливом на Кубе рекомендовало туроператорам и турагентам приостановить продажу туров на остров, а туристам - воздержаться от поездок туда.
Туристы в Гаване, Куба - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
На Кубе сейчас находятся около четырех тысяч российских туристов
Вчера, 16:12
 
В миреКубаВарадероРоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала