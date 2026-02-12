Nordwind и "Россия" начали выполнять вывозные рейсы из Кубы

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Российские авиакомпании Nordwind ("Северный ветер") и "Россия" с 12 февраля начинают выполнять рейсы для вывоза граждан России с Кубы, сообщили перевозчики.
Nordwind также будет выполнять вывозные рейсы из Варадеро и Гаваны, а также из города Ольгина и с острова Кайо-Коко.
"С 12 февраля перевозчик будет выполнять исключительно вывозные рейсы в РФ для пассажиров, уже находящихся на территории Кубы - из Варадеро, Ольгина и Кайо-Коко в Москву", - сообщается в пресс-релизе авиакомпании.
Согласно данным онлайн-табло кубинских аэропортов, первые вывозные рейсы запланированы из Варадеро, 12 февраля планируется вылет самолетов Nordwind и "России".
Ранее в среду Росавиация сообщила, что авиакомпании "Россия" и Nordwind из-за сложностей с заправкой самолетов на Кубе внесли коррективы в программу полетов на остров. После вывоза российских туристов, находящихся в настоящее время на Кубе, полетная программа авиакомпании "Россия" будет приостановлена.
Позднее Минэкономразвития России из-за чрезвычайной ситуации с топливом на Кубе рекомендовало туроператорам и турагентам приостановить продажу туров на остров, а туристам - воздержаться от поездок туда.