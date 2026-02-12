Рейтинг@Mail.ru
Главный тренер ЦСКА выругался на пресс-конференции из-за правил КХЛ - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
22:49 12.02.2026
Главный тренер ЦСКА выругался на пресс-конференции из-за правил КХЛ
Главный тренер ЦСКА выругался на пресс-конференции из-за правил КХЛ
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин призвал Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) убрать из правил удаление на пять минут за удар клюшкой между ног из-за симуляции игроков.
В четверг ЦСКА обыграл в гостях московский "Спартак" (2:0) в регулярном чемпионате КХЛ. В концовке третьего периода после видеопросмотра на пять минут был удален защитник армейцев Никита Охотюк за удар клюшкой в область паха нападающему соперников Михаилу Мальцеву.
"Хотел бы обратиться к лиге, чтобы она убрала правило удаления на пять минут, которым пользуются игроки. Так нельзя. Это низкая социальная ответственность, б..... Если тебе попадают туда, то ты не можешь спустя 30 секунд после удара играть. Это не только по сегодняшнему матчу, а вообще", - сказал Никитин на пресс-конференции, используя нецензурную лексику.
Хоккей. КХЛ. Матч ЦСКА - СКА - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Арбитр выругался матом при объявлении решения на матче КХЛ
11 февраля, 16:29
 
ХоккейСпортНикита ОхотюкМихаил МальцевИгорь НикитинЦСКАХК Спартак (Москва)КХЛ 2025-2026
 
