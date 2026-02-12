https://ria.ru/20260212/niger-2073969547.html
В Нигере заявили о вступлении в войну с Францией
В Нигере заявили о вступлении в войну с Францией - РИА Новости, 12.02.2026
В Нигере заявили о вступлении в войну с Францией
Амаду Ибро, начальник военного штаба президента Нигера Абдурахмана Чиани, заявил о вступлении страны в войну с Францией. РИА Новости, 12.02.2026
ПРЕТОРИЯ, 12 фев - РИА Новости. Амаду Ибро, начальник военного штаба президента Нигера Абдурахмана Чиани, заявил о вступлении страны в войну с Францией.
В конце декабря прошлого года совет министров Нигера
принял проект указа, определяющий порядок проведения всеобщей мобилизации. В ночь на 29 января было совершено нападение на аэропорт Ниамея
. Президент Нигера Абдурахман Чиани обвинил Францию
, Бенин
и Кот-д'Ивуар
в спонсировании нападавших и предупредил, что их ждет ответ.
"Знайте, мы вступаем в войну с Францией, мы не были в состоянии войны, но сейчас мы вступаем в войну с Францией", - сказал Ибро, выступая перед молодежью на стадионе Ниамея, его слова приводит издание Jeune Afrique
.
Как отметил военный, целью ранее утвержденного указа правительства о мобилизации была подготовка к войне с Францией.
В свою очередь, в генштабе Франции эти заявления отвергли.
"О французской интервенции в Нигер не может быть и речи", - сказал официальный представитель Гийом Верне, слова которого приводит издание.
В конце декабря прошлого года Совет министров Нигера принял проект указа, определяющий порядок проведения всеобщей мобилизации населения.