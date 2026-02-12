https://ria.ru/20260212/neft-2073812979.html
Нефть дорожает на фоне возможного обострения ситуации между США и Ираном
в мире
сша
иран
маскат (город)
аббас аракчи
northrop grumman
brent
wti (нефть)
в мире, сша, иран, маскат (город), аббас аракчи, northrop grumman, brent, wti (нефть), boeing p-8a poseidon
Нефть дорожает на фоне возможного обострения ситуации между США и Ираном
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости/Прайм. Цены на нефть растут в четверг утром, рынки вновь опасаются обострения ситуации между США и Ираном, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 7.51 мск цена апрельских фьючерсов на нефть Bren
t увеличивается на 0,45% относительно предыдущего закрытия, до 69,71 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WT
I - на 0,54%, до 64,96 доллара.
Инвесторы продолжают следить за развитием ситуации между США
и Ираном
, крупной нефтедобывающей страной.
"Цены на нефть, вероятно, сохранят тенденцию к росту, чему способствуют ситуация в отношениях между США и Ираном", - приводит агентство Рейтер мнение главного научного сотрудника China Futures по энергетике и химической промышленности Минъюя Гао (Mingyu Gao).
"Дополнительная враждебная риторика или военная демонстрация могут увеличить риск, но выгода, скорее всего, будет ограничена, если только удары США по Ирану не станут неизбежными", - цитирует агентство Блумберг слова основательницы Vanda Insights Ванданы Хари (Vandana Hari).
Ранее в четверг РИА Новости на основе полетных данных сообщило, что разведывательный противолодочный самолет ВМС США Boeing
P-8A Poseidon и беспилотник-разведчик MQ-4C Triton производства Northrop Grumman
были замечены в среду вблизи иранской границы.
В оманской столице Маскате
6 февраля состоялись непрямые переговоры между делегациями США и Ирана. Трамп отмечал, что они прошли хорошо и будут продолжаться. При этом глава МИДа Ирана Аббас Аракчи
8 февраля подчеркнул, что Иран настаивает на своем праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.