Нефть дорожает на фоне возможного обострения ситуации между США и Ираном - РИА Новости, 12.02.2026
08:15 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/neft-2073812979.html
Нефть дорожает на фоне возможного обострения ситуации между США и Ираном
Нефть дорожает на фоне возможного обострения ситуации между США и Ираном - РИА Новости, 12.02.2026
Нефть дорожает на фоне возможного обострения ситуации между США и Ираном
Цены на нефть растут в четверг утром, рынки вновь опасаются обострения ситуации между США и Ираном, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. РИА Новости, 12.02.2026
в мире, сша, иран, маскат (город), аббас аракчи, northrop grumman, brent, wti (нефть), boeing p-8a poseidon
В мире, США, Иран, Маскат (город), Аббас Аракчи, Northrop Grumman, Brent, WTI (нефть), Boeing P-8A Poseidon
Нефть дорожает на фоне возможного обострения ситуации между США и Ираном

Цены на нефть возобновили рост из-за возможного обострения ситуации США и Ирана

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкНефтяной станок-качалка на месторождении нефти
Нефтяной станок-качалка на месторождении нефти - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Нефтяной станок-качалка на месторождении нефти. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости/Прайм. Цены на нефть растут в четверг утром, рынки вновь опасаются обострения ситуации между США и Ираном, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 7.51 мск цена апрельских фьючерсов на нефть Brent увеличивается на 0,45% относительно предыдущего закрытия, до 69,71 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,54%, до 64,96 доллара.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Трамп заявил, что надеется на продолжение переговоров с Ираном
Вчера, 22:01
Инвесторы продолжают следить за развитием ситуации между США и Ираном, крупной нефтедобывающей страной.
"Цены на нефть, вероятно, сохранят тенденцию к росту, чему способствуют ситуация в отношениях между США и Ираном", - приводит агентство Рейтер мнение главного научного сотрудника China Futures по энергетике и химической промышленности Минъюя Гао (Mingyu Gao).
"Дополнительная враждебная риторика или военная демонстрация могут увеличить риск, но выгода, скорее всего, будет ограничена, если только удары США по Ирану не станут неизбежными", - цитирует агентство Блумберг слова основательницы Vanda Insights Ванданы Хари (Vandana Hari).
Ранее в четверг РИА Новости на основе полетных данных сообщило, что разведывательный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon и беспилотник-разведчик MQ-4C Triton производства Northrop Grumman были замечены в среду вблизи иранской границы.
В оманской столице Маскате 6 февраля состоялись непрямые переговоры между делегациями США и Ирана. Трамп отмечал, что они прошли хорошо и будут продолжаться. При этом глава МИДа Ирана Аббас Аракчи 8 февраля подчеркнул, что Иран настаивает на своем праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
В Иране выразили надежду на удовлетворительный итог диалога по сделке с США
02:41
 
В миреСШАИранМаскат (город)Аббас АракчиNorthrop GrummanBrentWTI (нефть)Boeing P-8A Poseidon
 
 
