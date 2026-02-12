Нефть дорожает на фоне возможного обострения ситуации между США и Ираном

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости/Прайм. Цены на нефть растут в четверг утром, рынки вновь опасаются обострения ситуации между США и Ираном, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 7.51 мск цена апрельских фьючерсов на нефть Bren t увеличивается на 0,45% относительно предыдущего закрытия, до 69,71 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WT I - на 0,54%, до 64,96 доллара.

Инвесторы продолжают следить за развитием ситуации между США Ираном , крупной нефтедобывающей страной.

"Цены на нефть, вероятно, сохранят тенденцию к росту, чему способствуют ситуация в отношениях между США и Ираном", - приводит агентство Рейтер мнение главного научного сотрудника China Futures по энергетике и химической промышленности Минъюя Гао (Mingyu Gao).

"Дополнительная враждебная риторика или военная демонстрация могут увеличить риск, но выгода, скорее всего, будет ограничена, если только удары США по Ирану не станут неизбежными", - цитирует агентство Блумберг слова основательницы Vanda Insights Ванданы Хари (Vandana Hari).

Ранее в четверг РИА Новости на основе полетных данных сообщило, что разведывательный противолодочный самолет ВМС США Bo eing P-8A Poseidon и беспилотник-разведчик MQ-4C Triton производства Northrop Grumman были замечены в среду вблизи иранской границы.