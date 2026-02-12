Рейтинг@Mail.ru
Россия остается крупнейшим поставщиком нефти для Индии, заявил посол
03:29 12.02.2026
Россия остается крупнейшим поставщиком нефти для Индии, заявил посол
экономика, россия, индия, денис алипов
Экономика, Россия, Индия, Денис Алипов
Россия остается крупнейшим поставщиком нефти для Индии, заявил посол

Посол Алипов: Россия остается крупнейшим поставщиком нефти для Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 фев – РИА Новости. Россия остается крупнейшим поставщиком нефти для Индии, заявил в интервью РИА Новости посол РФ Денис Алипов.
"Несмотря на противодействие Запада и ситуативное снижение объемов в декабре-январе до 1,2 миллиона баррелей в сутки, мы остаемся крупнейшим поставщиком нефти для Индии. С учетом существенных скидок на российские сорта выгода для местной нефтеперерабатывающей промышленности очевидна. Исходим из того, что Россия сохранит за собой статус одного из основных поставщиков энергоносителей, а предприниматели смогут скорректировать сложившийся формат взаимодействия с учетом текущей конъюнктуры", - сказал он.
Индийский флаг на фоне Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Лавров прокомментировал возможный отказ Индии от российской нефти
Вчера, 13:25
 
ЭкономикаРоссияИндияДенис Алипов
 
 
