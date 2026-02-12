Рейтинг@Mail.ru
Россия намерена помочь Кубе нефтью - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:47 12.02.2026 (обновлено: 09:35 12.02.2026)
https://ria.ru/20260212/neft-2073790987.html
Россия намерена помочь Кубе нефтью
Россия намерена помочь Кубе нефтью - РИА Новости, 12.02.2026
Россия намерена помочь Кубе нефтью
Россия планирует поставить Кубе нефть в качестве гуманитарной помощи, заявили "Известиям" в посольстве в Гаване. РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T00:47:00+03:00
2026-02-12T09:35:00+03:00
в мире
россия
куба
гавана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071406689_0:189:3072:1917_1920x0_80_0_0_38f6972aacf00b4748101eb33eacecd4.jpg
https://ria.ru/20260211/kuba-2073786322.html
https://ria.ru/20260211/turoperatory-2073736370.html
россия
куба
гавана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071406689_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_694faa8a1ebe5b6129876150df6bc7a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, куба, гавана
В мире, Россия, Куба, Гавана
Россия намерена помочь Кубе нефтью

Посольство России: Москва может поставить на Кубу нефть в качестве гумпомощи

© AP Photo / Ramon EspinosaГавана, Куба
Гавана, Куба - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© AP Photo / Ramon Espinosa
Гавана, Куба. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Россия планирует поставить Кубе нефть в качестве гуманитарной помощи, заявили "Известиям" в посольстве в Гаване.
"В ближайшее время предполагается поставка из России на Кубу нефти и нефтепродуктов в качестве гуманитарной помощи", — сказали дипломаты.
Туристы фотографируются в Гаване, Куба - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Перспективы туризма на Кубе туманны, сообщил эксперт
Вчера, 23:40
В посольстве отметили, что Гаване необходима поддержка союзников, а Москва уже неоднократно открыто выражала готовность оказать помощь в этом вопросе.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, разрешающий введение пошлин на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу. Он также объявил режим чрезвычайного положения, сославшись на якобы существующую угрозу со стороны Кубы национальной безопасности США.
На прошлой неделе кубинское правительство объявило о разработке плана по сокращению энергопотребления в туристическом секторе, который предусматривает уплотнение туристических объектов и использование преимуществ текущего высокого сезона.
На фоне дефицита топлива на Кубе авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") и Nordwind решили оставить только вывозные рейсы с острова, а затем приостановить полеты туда.
Табло с рейсом Москва-Гавана - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Эксперт рассказал о влиянии топливного кризиса на Кубе на туроператоров
Вчера, 18:21
 
В миреРоссияКубаГавана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала