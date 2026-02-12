Россия намерена помочь Кубе нефтью

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Россия планирует поставить Кубе нефть в качестве гуманитарной помощи, заявили "Известиям" в посольстве в Гаване.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, разрешающий введение пошлин на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу. Он также объявил режим чрезвычайного положения, сославшись на якобы существующую угрозу со стороны Кубы национальной безопасности США.
На прошлой неделе кубинское правительство объявило о разработке плана по сокращению энергопотребления в туристическом секторе, который предусматривает уплотнение туристических объектов и использование преимуществ текущего высокого сезона.
На фоне дефицита топлива на Кубе авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") и Nordwind решили оставить только вывозные рейсы с острова, а затем приостановить полеты туда.