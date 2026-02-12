Рейтинг@Mail.ru
Лидер партии "Новые люди" предложил провести в России год без запретов
23:01 12.02.2026
Лидер партии "Новые люди" предложил провести в России год без запретов
Лидер партии "Новые люди" предложил провести в России год без запретов
Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев предложил провести в России год без запретов, а также ввести двухлетний мораторий на новые требования для бизнеса. РИА Новости, 12.02.2026
общество
2026
Россия, Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди"), Михаил Мишустин, Госдума РФ, Общество
Лидер партии "Новые люди" предложил провести в России год без запретов

Нечаев предложил провести в России год без запретов

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Новые люди" в Государственной Думе РФ Алексей Нечаев
Руководитель фракции "Новые люди" в Государственной Думе РФ Алексей Нечаев. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев предложил провести в России год без запретов, а также ввести двухлетний мораторий на новые требования для бизнеса.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг встретился с депутатами думской фракции "Новые люди" в рамках подготовки к ежегодному отчету правительства в Госдуме.
"Предлагаем провести этот год, 2026 год, без запретов. Надо наконец уже, чтобы люди могли строить свои планы", - сказал Нечаев в ходе встречи.
В Telegram-канале лидер "Новых людей" также рассказал, что предложил ввести двухлетний мораторий на новые требования, штрафы и налоги для бизнеса.
"Всем нам нужно больше спокойствия и ясности. Тогда у людей появятся силы жить, творить и работать", - добавил Нечаев.
Встречи премьера с депутатами каждой из фракций традиционно проходят в преддверии отчетов кабмина в нижней палате парламента. Эти консультации позволяют обеспечить координацию работы и сверить позиции по ключевым вопросам социально-экономической повестки, отмечали в правительстве.
