Лидер партии "Новые люди" предложил провести в России год без запретов

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев предложил провести в России год без запретов, а также ввести двухлетний мораторий на новые требования для бизнеса.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг встретился с депутатами думской фракции "Новые люди" в рамках подготовки к ежегодному отчету правительства в Госдуме

"Предлагаем провести этот год, 2026 год, без запретов. Надо наконец уже, чтобы люди могли строить свои планы", - сказал Нечаев в ходе встречи.

В Telegram-канале лидер "Новых людей" также рассказал, что предложил ввести двухлетний мораторий на новые требования, штрафы и налоги для бизнеса.

"Всем нам нужно больше спокойствия и ясности. Тогда у людей появятся силы жить, творить и работать", - добавил Нечаев.