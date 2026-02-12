https://ria.ru/20260212/nechaev-2074048930.html
Лидер партии "Новые люди" предложил провести в России год без запретов
Лидер партии "Новые люди" предложил провести в России год без запретов - РИА Новости, 12.02.2026
Лидер партии "Новые люди" предложил провести в России год без запретов
Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев предложил провести в России год без запретов, а также ввести двухлетний мораторий на новые требования для бизнеса. РИА Новости, 12.02.2026
россия
Нечаев предложил провести в России год без запретов
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев предложил провести в России год без запретов, а также ввести двухлетний мораторий на новые требования для бизнеса.
в четверг встретился с депутатами думской фракции "Новые люди" в рамках подготовки к ежегодному отчету правительства в Госдуме
"Предлагаем провести этот год, 2026 год, без запретов. Надо наконец уже, чтобы люди могли строить свои планы", - сказал Нечаев
В Telegram-канале лидер "Новых людей" также рассказал, что предложил ввести двухлетний мораторий на новые требования, штрафы и налоги для бизнеса.
"Всем нам нужно больше спокойствия и ясности. Тогда у людей появятся силы жить, творить и работать", - добавил Нечаев.
Встречи премьера с депутатами каждой из фракций традиционно проходят в преддверии отчетов кабмина в нижней палате парламента. Эти консультации позволяют обеспечить координацию работы и сверить позиции по ключевым вопросам социально-экономической повестки, отмечали в правительстве.