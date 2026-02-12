Рейтинг@Mail.ru
В США призвали перезапустить НАТО по модели времен холодной войны - РИА Новости, 12.02.2026
21:55 12.02.2026
В США призвали перезапустить НАТО по модели времен холодной войны
В США призвали перезапустить НАТО по модели времен холодной войны - РИА Новости, 12.02.2026
В США призвали перезапустить НАТО по модели времен холодной войны
Заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби в четверг призвал к перезапуску НАТО в версии 3.0 по образцу времен холодной войны,... РИА Новости, 12.02.2026
2026
В США призвали перезапустить НАТО по модели времен холодной войны

Замглавы Пентагона Колби призвал к перезапуску НАТО по образцу холодной войны

Флаг США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 фев – РИА Новости. Заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби в четверг призвал к перезапуску НАТО в версии 3.0 по образцу времен холодной войны, подчеркнув необходимость усиления роли европейских союзников в обеспечении собственной обороны.
«
"Необходимо создать "НАТО 3.0" — нечто гораздо более близкое к "НАТО 1.0" (времен холодной войны – ред.), чем подход последних тридцати пяти лет (или НАТО 2.0 – ред.). Это "НАТО 3.0" требует от наших союзников значительно больших усилий, чтобы взять на себя основную ответственность за оборону Европы", - говорится в речи Колби, подготовленной для выступления на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе.
Колби также констатировал конец "однополярного момента" после холодной войны, подчеркнув, что мир, формировавший структуру сил НАТО тогда, больше не существует и на смену приходит эпоха силовой политики.
Ранее в феврале постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что США в перспективе планируют оставить Европе лишь ядерный зонтик, тогда как обычную оборону континента европейские страны должны взять на себя.
Рютте заявил, что командовать объединенными силами НАТО должен американец
Рютте заявил, что командовать объединенными силами НАТО должен американец
Вчера, 18:53
 
Заголовок открываемого материала