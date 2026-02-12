https://ria.ru/20260212/nato-2074043280.html
В США призвали перезапустить НАТО по модели времен холодной войны
В США призвали перезапустить НАТО по модели времен холодной войны - РИА Новости, 12.02.2026
В США призвали перезапустить НАТО по модели времен холодной войны
Заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби в четверг призвал к перезапуску НАТО в версии 3.0 по образцу времен холодной войны,... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T21:55:00+03:00
2026-02-12T21:55:00+03:00
2026-02-12T21:55:00+03:00
в мире
сша
брюссель
европа
нато
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994795542_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f902f63960930b5eaf9679a773d8c457.jpg
https://ria.ru/20260212/ryutte-2074008261.html
сша
брюссель
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994795542_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9dc71b6d8df991d173882a4e99e6a8d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, брюссель, европа, нато, министерство обороны сша
В мире, США, Брюссель, Европа, НАТО, Министерство обороны США
В США призвали перезапустить НАТО по модели времен холодной войны
Замглавы Пентагона Колби призвал к перезапуску НАТО по образцу холодной войны