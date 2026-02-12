В США призвали перезапустить НАТО по модели времен холодной войны

ВАШИНГТОН, 12 фев – РИА Новости. Заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби в четверг призвал к перезапуску НАТО в версии 3.0 по образцу времен холодной войны, подчеркнув необходимость усиления роли европейских союзников в обеспечении собственной обороны.

Колби также констатировал конец "однополярного момента" после холодной войны, подчеркнув, что мир, формировавший структуру сил НАТО тогда, больше не существует и на смену приходит эпоха силовой политики.