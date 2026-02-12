https://ria.ru/20260212/nato-2074012496.html
Посольство России высказалось об операции НАТО "Арктический часовой"
Посольство России высказалось об операции НАТО "Арктический часовой"
Посольство России высказалось об операции НАТО "Арктический часовой"
Реакция России на операцию НАТО "Арктический часовой" будет соразмерна принятым в альянсе решениям, заявили в четверг РИА Новости в посольстве РФ в Дании.
Посольство России высказалось об операции НАТО "Арктический часовой"
Посольство РФ: реакция на операцию "Арктический часовой" будет соразмерна
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Реакция России на операцию НАТО "Арктический часовой" будет соразмерна принятым в альянсе решениям, заявили в четверг РИА Новости в посольстве РФ в Дании.
Командование объединенных вооруженных сил НАТО в Европе заявило 11 февраля, что альянс запустил операцию "Арктический часовой" для усиления своего присутствия в регионе.
"Странам альянса еще предстоит определить под руководством стратегического командования ОВС НАТО в Норфолке конкретные мероприятия операции "Арктический часовой" и выделить необходимые для них военные потенциалы. Наша реакция в военно-техническом плане будет соразмерна принятым в НАТО решениям", - заявили в дипмиссии.