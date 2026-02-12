Рейтинг@Mail.ru
Посольство России высказалось об операции НАТО "Арктический часовой"
19:24 12.02.2026 (обновлено: 19:35 12.02.2026)
Посольство России высказалось об операции НАТО "Арктический часовой"
Реакция России на операцию НАТО "Арктический часовой" будет соразмерна принятым в альянсе решениям, заявили в четверг РИА Новости в посольстве РФ в Дании. РИА Новости, 12.02.2026
© Фото : Embassy of Russia in Denmark/FacebookПосольство России в Дании
Посольство России в Дании
© Фото : Embassy of Russia in Denmark/Facebook
Посольство России в Дании. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Реакция России на операцию НАТО "Арктический часовой" будет соразмерна принятым в альянсе решениям, заявили в четверг РИА Новости в посольстве РФ в Дании.
Командование объединенных вооруженных сил НАТО в Европе заявило 11 февраля, что альянс запустил операцию "Арктический часовой" для усиления своего присутствия в регионе.
"Странам альянса еще предстоит определить под руководством стратегического командования ОВС НАТО в Норфолке конкретные мероприятия операции "Арктический часовой" и выделить необходимые для них военные потенциалы. Наша реакция в военно-техническом плане будет соразмерна принятым в НАТО решениям", - заявили в дипмиссии.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
