Посольство России высказалось об операции НАТО "Арктический часовой"

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Реакция России на операцию НАТО "Арктический часовой" будет соразмерна принятым в альянсе решениям, заявили в четверг РИА Новости в посольстве РФ в Дании.

Командование объединенных вооруженных сил НАТО в Европе заявило 11 февраля, что альянс запустил операцию "Арктический часовой" для усиления своего присутствия в регионе.