Рейтинг@Mail.ru
Страны НАТО подписали документ о развитии возможностей дальних ударов - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:22 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/nato-2073968770.html
Страны НАТО подписали документ о развитии возможностей дальних ударов
Страны НАТО подписали документ о развитии возможностей дальних ударов - РИА Новости, 12.02.2026
Страны НАТО подписали документ о развитии возможностей дальних ударов
Ряд стран НАТО подписал декларацию о намерениях по сотрудничеству в развитии возможностей нанесения ударов на большие расстояния, сообщило министерство... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T17:22:00+03:00
2026-02-12T17:22:00+03:00
в мире
польша
франция
германия
владислав косиняк-камыш
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102771/75/1027717571_0:28:2001:1153_1920x0_80_0_0_b62d7394cbdc4ea57ee5b73f679b7811.jpg
https://ria.ru/20260212/es-2073961580.html
польша
франция
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102771/75/1027717571_214:0:1786:1179_1920x0_80_0_0_b13c52b65b9eb50e0d0ba43939889372.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, франция, германия, владислав косиняк-камыш , нато
В мире, Польша, Франция, Германия, Владислав Косиняк-Камыш , НАТО
Страны НАТО подписали документ о развитии возможностей дальних ударов

Польша, Франция и ФРГ подписали документ о развитии возможностей дальних ударов

© AP Photo / Virginia Mayo, FileШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© AP Photo / Virginia Mayo, File
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 12 фев - РИА Новости. Ряд стран НАТО подписал декларацию о намерениях по сотрудничеству в развитии возможностей нанесения ударов на большие расстояния, сообщило министерство национальной обороны Польши.
По данным ведомства, речь идет о декларации о намерениях по сотрудничеству в создании потенциала нанесения ударов на большие расстояния, которую подписали Польша, Франция, Германия, Швеция и Великобритания.
"Вице-премьер, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш сегодня в Брюсселе подписал документы относительно развития оборонного потенциала", - говорится в сообщении польского минобороны.
Также в ведомстве сообщили о подписании Польшей, Словакией и Норвегией декларации о намерениях относительно сотрудничества в развитии огневых возможностей, обмена знаниями, разработки доктрин и оперативной совместимости в рамках НАТО.
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Экс-глава НАТО: автопроизводителям ЕС нужно заняться военной техникой
Вчера, 16:59
 
В миреПольшаФранцияГерманияВладислав Косиняк-КамышНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала