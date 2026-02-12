Рейтинг@Mail.ru
Генсек НАТО надеется на скорое прекращение огня на Украине - РИА Новости, 12.02.2026
14:51 12.02.2026 (обновлено: 18:00 12.02.2026)
Генсек НАТО надеется на скорое прекращение огня на Украине
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что надеется на скорое долгосрочное прекращение огня на Украине "или даже на мирное соглашение" с надежными гарантиями. РИА Новости, 12.02.2026
2026
в мире, украина, брюссель, марк рютте, михаил федоров, нато, мирный план сша по украине
Генсек НАТО надеется на скорое прекращение огня на Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и министр обороны Украины Михаил Федоров во время совместной пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 12 февраля 2026
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и министр обороны Украины Михаил Федоров во время совместной пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 12 февраля 2026
БРЮССЕЛЬ, 12 фев - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что надеется на скорое долгосрочное прекращение огня на Украине "или даже на мирное соглашение" с надежными гарантиями.
"Надеюсь на скорое долгосрочное прекращение огня или, что еще лучше, мирное соглашение… В НАТО усердно ежедневно работают над тем, чтобы обеспечить надежные гарантии безопасности", - сказал он на совместном подходе к пресс в Брюсселе с главой минобороны Украины Михаилом Федоровым.
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Генсек НАТО оценил вероятность прекращения боевых действий на Украине
14 марта 2025, 15:16
 
