Рейтинг@Mail.ru
В НАТО опасаются отравления ИИ-моделей в информационной войне - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:55 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/nato-2073868818.html
В НАТО опасаются отравления ИИ-моделей в информационной войне
В НАТО опасаются отравления ИИ-моделей в информационной войне - РИА Новости, 12.02.2026
В НАТО опасаются отравления ИИ-моделей в информационной войне
"Отравление" моделей искусственного интеллекта ложными данными может стать одним из способов ведения информационной войны, говорится в докладе "Информационная... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T11:55:00+03:00
2026-02-12T11:55:00+03:00
в мире
франция
европа
китай
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937981346_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_188f66cbf30dac27cde5467a54f44586.jpg
https://ria.ru/20260211/nato-2073552515.html
франция
европа
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937981346_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_0b05edfc2e7678511dd253f3756a80a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, европа, китай, эммануэль макрон
В мире, Франция, Европа, Китай, Эммануэль Макрон
В НАТО опасаются отравления ИИ-моделей в информационной войне

В НАТО опасаются отравления ИИ-моделей как способа информационной войны

© AP Photo / Virginia MayoБаннеры с символикой НАТО в Брюсселе
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 12 фев – РИА Новости. "Отравление" моделей искусственного интеллекта ложными данными может стать одним из способов ведения информационной войны, говорится в докладе "Информационная среда нового поколения" Центре передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Новый фронт в информационной войне включает намеренное "отравление" западных ИИ-моделей с открытым исходным кодом, путем введения ложных данных, предназначенных для искажения будущих тренировочных циклов", - сказано в докладе.
Авторы доклада считают, что в будущем ИИ-системы смогут стать самыми авторитетными участниками процессов, однако предупреждают, что общество может потерять к ним доверие из-за манипулирования данными и их "отравления" якобы предполагаемыми противниками.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Европа отстает от Китая и США в ряде областей, в том числе в сфере искусственного интеллекта и квантовых технологий.
Французский военный во время учений НАТО - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Россия опережает НАТО в скорости адаптации боевого опыта, заявили в альянсе
11 февраля, 03:31
 
В миреФранцияЕвропаКитайЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала