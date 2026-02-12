https://ria.ru/20260212/nato-2073868818.html
В НАТО опасаются отравления ИИ-моделей в информационной войне
В НАТО опасаются отравления ИИ-моделей в информационной войне - РИА Новости, 12.02.2026
В НАТО опасаются отравления ИИ-моделей в информационной войне
"Отравление" моделей искусственного интеллекта ложными данными может стать одним из способов ведения информационной войны, говорится в докладе "Информационная... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T11:55:00+03:00
2026-02-12T11:55:00+03:00
2026-02-12T11:55:00+03:00
в мире
франция
европа
китай
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937981346_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_188f66cbf30dac27cde5467a54f44586.jpg
https://ria.ru/20260211/nato-2073552515.html
франция
европа
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937981346_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_0b05edfc2e7678511dd253f3756a80a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, европа, китай, эммануэль макрон
В мире, Франция, Европа, Китай, Эммануэль Макрон
В НАТО опасаются отравления ИИ-моделей в информационной войне
В НАТО опасаются отравления ИИ-моделей как способа информационной войны
ЛОНДОН, 12 фев – РИА Новости. "Отравление" моделей искусственного интеллекта ложными данными может стать одним из способов ведения информационной войны, говорится в докладе "Информационная среда нового поколения" Центре передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Новый фронт в информационной войне включает намеренное "отравление" западных ИИ-моделей с открытым исходным кодом, путем введения ложных данных, предназначенных для искажения будущих тренировочных циклов", - сказано в докладе.
Авторы доклада считают, что в будущем ИИ-системы смогут стать самыми авторитетными участниками процессов, однако предупреждают, что общество может потерять к ним доверие из-за манипулирования данными и их "отравления" якобы предполагаемыми противниками.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон
заявлял, что Европа
отстает от Китая
и США
в ряде областей, в том числе в сфере искусственного интеллекта и квантовых технологий.