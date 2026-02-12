Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе. Архивное фото

Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе

© AP Photo / Virginia Mayo Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе

В НАТО опасаются отравления ИИ-моделей в информационной войне

ЛОНДОН, 12 фев – РИА Новости. "Отравление" моделей искусственного интеллекта ложными данными может стать одним из способов ведения информационной войны, говорится в докладе "Информационная среда нового поколения" Центре передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям, с которым ознакомилось РИА Новости.

"Новый фронт в информационной войне включает намеренное "отравление" западных ИИ-моделей с открытым исходным кодом, путем введения ложных данных, предназначенных для искажения будущих тренировочных циклов", - сказано в докладе.