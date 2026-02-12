Рейтинг@Mail.ru
Рютте объяснил учения и операции НАТО у восточных границ и в Арктике - РИА Новости, 12.02.2026
11:34 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/nato-2073862647.html
Рютте объяснил учения и операции НАТО у восточных границ и в Арктике
Рютте объяснил учения и операции НАТО у восточных границ и в Арктике - РИА Новости, 12.02.2026
Рютте объяснил учения и операции НАТО у восточных границ и в Арктике
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что многочисленные учения и операции альянса у восточных границ и в Арктике "совершенно необходимы из-за российской угрозы". РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T11:34:00+03:00
2026-02-12T11:34:00+03:00
Рютте объяснил учения и операции НАТО у восточных границ и в Арктике

Рютте объяснил многочисленные учения и операции НАТО якобы угрозой России

БРЮССЕЛЬ, 12 фев - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что многочисленные учения и операции альянса у восточных границ и в Арктике "совершенно необходимы из-за российской угрозы".
Журналисты задали генсеку вопрос о том, зачем нужно одновременно проводить столько операций "часовой" в Балтике, Арктике и у восточных границ.
"Это ясно показывает нам, что угроза существует. Существует долгосрочная российская угроза, но мы, кстати, не должны быть наивными и в отношении Китая, потому что в Арктике, например, не только Россия, это также и Китай", - объяснил он.
В среду НАТО запустила очередную операцию "Арктический часовой", которая предполагает проведение в регионе многоцелевых учений с участием десятков тысяч военных и техники.
