НАТО разместило запрос на создание систем военной связи нового поколения

ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. НАТО разместило запрос информации о технологиях для создания систем военной связи нового поколения, выяснило РИА Новости на основе правительственных контрактов США.

Запрос опубликован штабом верховного главнокомандующего по трансформации Объединенных вооруженных сил НАТО (HQ SACT), который рассчитывает получить от стран альянса, промышленности и экспертных кругов данные о передовых продуктах и услугах для принятия решений о развитии систем связи блока, финансируемых из общего бюджета НАТО.

"НАТО необходимо оснастить объединенные командования и сухопутные войска гибкими, совместимыми и масштабируемыми системами DCIS - развертываемыми системами военной связи и обмена данными, способными работать в трех сетевых доменах для планирования и управления операциями на тактическом, оперативном и стратегическом уровнях", - следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

Как отмечается в материалах, такие решения должны обеспечивать "полностью интегрированный, масштабируемый и поддающийся оценке комплекс развертываемых коммуникационных средств, позволяющий поддерживать связь в режиме реального или близкого к реальному времени", а также способствовать обмену оперативной информацией и повышению осведомленности для снижения риска сопутствующего ущерба и случаев "дружественного огня".

Ожидается, что инициатива позволит модернизировать существующие системы связи альянса за счет улучшений по параметрам времени, стоимости и технологий. НАТО намерено рассмотреть различные варианты реализации проекта - от внедрения уже применяемых решений до их закупки или разработки специально для нужд блока, включая подходы в области организации, подготовки персонала и обеспечения совместимости.

При этом подчеркивается, что опубликованный запрос носит исключительно информационный характер и "не представляет собой обязательства по закупке", а также не должен рассматриваться как подтверждение будущего тендера или выделения финансирования.