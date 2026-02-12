https://ria.ru/20260212/nalogi-2073789078.html
Мэр Нью-Йорка захотел повысить налоги для богатых горожан
Мэр Нью-Йорка захотел повысить налоги для богатых горожан
Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани предложил повысить на 2% подоходный налог для наиболее состоятельных жителей города - тех, кто зарабатывает 1 миллион долларов в... РИА Новости, 12.02.2026
Мэр Нью-Йорка Мамдани захотел повысить налоги для богатых горожан на 2%