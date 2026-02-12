Рейтинг@Mail.ru
00:11 12.02.2026
Мэр Нью-Йорка захотел повысить налоги для богатых горожан
в мире
нью-йорк (город)
зохран мамдани
нью-йорк (город)
в мире, нью-йорк (город), зохран мамдани
В мире, Нью-Йорк (город), Зохран Мамдани
Нью-Йорк. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 12 фев - РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани предложил повысить на 2% подоходный налог для наиболее состоятельных жителей города - тех, кто зарабатывает 1 миллион долларов в год и больше.
"Я прошу повысить на 2% подоходный налог с наиболее состоятельных жителей Нью-Йорка. Тот, кто зарабатывает миллион долларов в год, может позволить себе заплатить еще 20 тысяч", - сказал он на бюджетных слушаниях.
Мамдани убежден, что этот налог позволил бы покрыть "почти половину дефицита бюджета".
"Сегодня Нью-Йорк борется с последствиями бюджетных неудач прошлого. Мы сталкиваемся с многомиллиардным бюджетным дефицитом", - предупредил мэр мегаполиса.
Мать мэра Нью-Йорка упоминается в материалах по делу Эпштейна
2 февраля, 17:35
 
