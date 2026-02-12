https://ria.ru/20260212/mvd-2073951217.html
Польский политик попросил разрешение на оружие для защиты от украинцев
Польский политик попросил разрешение на оружие для защиты от украинцев - РИА Новости, 12.02.2026
Польский политик попросил разрешение на оружие для защиты от украинцев
Один из лидеров польской коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен обратился в МВД за разрешением на оружие, поскольку ему угрожают РИА Новости, 12.02.2026
Польский политик попросил разрешение на оружие для защиты от украинцев
Польский политик Ментцен попросил разрешения на оружие для защиты от украинцев
ВАРШАВА, 12 фев — РИА Новости.
Один из лидеров польской коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен обратился в МВД за разрешением на оружие, поскольку ему угрожают украинцы, пишет издание Super Express.
"Почти год назад я получил сообщение от украинцев, которые угрожали смертью мне и моей семье. Я сообщил об этом в полицию, которая до сих пор не смогла найти преступников. С тех пор украинцы неоднократно повторяли эти угрозы. Поэтому я решил обратиться за разрешением на оружие для личной защиты", — заявил политик.
По его словам, если государство не может обеспечить его безопасность, он должен сделать это сам.
"Каждый поляк должен иметь право на самооборону", — добавил он.
Ментцен
известен антиукраинскими выступлениями. Например, в 2025 году у памятника Степану Бандере
во Львове
он потребовал "прекратить культ преступника".