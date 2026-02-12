Рейтинг@Mail.ru
Польский политик попросил разрешение на оружие для защиты от украинцев - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:35 12.02.2026 (обновлено: 17:52 12.02.2026)
https://ria.ru/20260212/mvd-2073951217.html
Польский политик попросил разрешение на оружие для защиты от украинцев
Польский политик попросил разрешение на оружие для защиты от украинцев - РИА Новости, 12.02.2026
Польский политик попросил разрешение на оружие для защиты от украинцев
Один из лидеров польской коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен обратился в МВД за разрешением на оружие, поскольку ему угрожают РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T16:35:00+03:00
2026-02-12T17:52:00+03:00
в мире
львов
славомир ментцен
степан бандера
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073978455_805:0:3024:1248_1920x0_80_0_0_900f9cb7d9ef659873e00cec406808d1.jpg
https://ria.ru/20260210/butyagin-2073475639.html
львов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073978455_865:0:2864:1499_1920x0_80_0_0_8cb0da344cd4fbec8f43988d1d3a3347.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, львов, славомир ментцен, степан бандера
В мире, Львов, Славомир Ментцен, Степан Бандера
Польский политик попросил разрешение на оружие для защиты от украинцев

Польский политик Ментцен попросил разрешения на оружие для защиты от украинцев

© AP Photo / Czarek SokolowskiСлавомир Ментцен
Славомир Ментцен - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Славомир Ментцен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 12 фев — РИА Новости. Один из лидеров польской коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен обратился в МВД за разрешением на оружие, поскольку ему угрожают украинцы, пишет издание Super Express.
"Почти год назад я получил сообщение от украинцев, которые угрожали смертью мне и моей семье. Я сообщил об этом в полицию, которая до сих пор не смогла найти преступников. С тех пор украинцы неоднократно повторяли эти угрозы. Поэтому я решил обратиться за разрешением на оружие для личной защиты", — заявил политик.
По его словам, если государство не может обеспечить его безопасность, он должен сделать это сам.
"Каждый поляк должен иметь право на самооборону", — добавил он.
Ментцен известен антиукраинскими выступлениями. Например, в 2025 году у памятника Степану Бандере во Львове он потребовал "прекратить культ преступника".
Александр Бутягин - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Суд в Польше отклонил жалобу на арест российского археолога Бутягина
10 февраля, 16:28
 
В миреЛьвовСлавомир МентценСтепан Бандера
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала