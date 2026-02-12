Польский политик попросил разрешение на оружие для защиты от украинцев

"Почти год назад я получил сообщение от украинцев, которые угрожали смертью мне и моей семье. Я сообщил об этом в полицию, которая до сих пор не смогла найти преступников. С тех пор украинцы неоднократно повторяли эти угрозы. Поэтому я решил обратиться за разрешением на оружие для личной защиты", — заявил политик.