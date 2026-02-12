Рейтинг@Mail.ru
МВД рассказало, как мошенники подделывают сообщения от "Госуслуг" - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:54 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/mvd-2073921619.html
МВД рассказало, как мошенники подделывают сообщения от "Госуслуг"
МВД рассказало, как мошенники подделывают сообщения от "Госуслуг" - РИА Новости, 12.02.2026
МВД рассказало, как мошенники подделывают сообщения от "Госуслуг"
Подделка сообщений от имени "Госуслуг" о якобы взломе или подозрительной активности в аккаунте является одним из наиболее распространённых мошеннических... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T14:54:00+03:00
2026-02-12T14:54:00+03:00
общество
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603680070_0:133:2000:1258_1920x0_80_0_0_2d3b98e553c8609c9202050dbe5faba0.jpg
https://ria.ru/20260212/moshenniki-2073810571.html
https://ria.ru/20260212/moshenniki-2073798277.html
https://ria.ru/20260211/moshenniki-2073689207.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603680070_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_5149e177b6b111b704a3f415e6e941aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД рассказало, как мошенники подделывают сообщения от "Госуслуг"

МВД: мошенники начали подделывать сообщения от имени «Госуслуг»

© РИА НовостиСайт Госуслуги
Сайт Госуслуги - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости
Сайт Госуслуги. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Подделка сообщений от имени "Госуслуг" о якобы взломе или подозрительной активности в аккаунте является одним из наиболее распространённых мошеннических способов установить контакт с жертвой, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Один из наиболее распространенных способов, который они применяют, чтобы установить контакт со своими жертвами, – подделка сообщений от имени "Госуслуг" о якобы произошедшем взломе или подозрительной активности в аккаунте", - написала она в своем Telegram-канале.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Мошенники придумали новую схему обмана с почтовыми посылками
Вчера, 07:24
Волк отметила, что нужно запомнить несколько признаков, которые могут выявить уловки аферистов. Так, прежде всего мошенники используют неправильный номер отправителя короткого сообщения – официальные смс приходят только с номера 0919 или цифрового ID "gosuslugi". Кроме того, как подчеркнула официальный представитель МВД РФ, портал не использует зарубежные мессенджеры, только мессенджер Max.
"Пользователи могут получать сообщения о записях на прием, штрафах, статусах заявлений, оплатах и других событиях в официальном чат-боте "Госуслуги". Советую проверять уведомления только в личном кабинете на сайте gosuslugi.ru (его адрес лучше вводить вручную) или в официальном приложении", - отметила она.
Еще одним явным признаком работы аферистов является предложение перезвонить по номеру в сообщении, который отличается от официальных: 8 (800) 100-70-10 или 115. Также может быть указана гиперссылка якобы для входа на "Госуслуги" - на самом деле портал никогда не присылает ссылки для входа или подтверждения данных.
"Нередко мошенники вставляют в поддельные уведомления угрозы – информируют о "взломе" или "подозрительной активности", одновременно сообщая о срочности и тяжелых последствиях, которые якобы ожидают, если немедленно им не перезвонить", - сказала Волк.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Мошенники научились превращать телефоны россиян в свои банковские карты
Вчера, 02:23
Волк добавила, что важно обращать внимание на наличие в тексте орфографических, стилистических или пунктуационных ошибок: аферисты часто их допускают. А также не следует в ответ на сообщения отправлять кому бы то ни было пароли от "Госуслуг" и коды подтверждения, которые поступают с официальных номеров - коды из сообщений позволяют изменить пароль для входа на портал, а это означает полный доступ мошенников к профилю.
"При поступлении подозрительных сообщений с описанными выше признаками следует заблокировать отправителя и сообщить о попытке мошенничества через обратную связь на сайте "Госуслуги", по горячей линии 8 (800) 100-70-10 или в правоохранительные органы", - заключила официальный представитель МВД РФ.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Москвичей предупредили о новой мошеннической схеме
11 февраля, 16:18
 
ОбществоИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала