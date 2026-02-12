МВД рассказало, как мошенники подделывают сообщения от "Госуслуг"

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Подделка сообщений от имени "Госуслуг" о якобы взломе или подозрительной активности в аккаунте является одним из наиболее распространённых мошеннических способов установить контакт с жертвой, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Один из наиболее распространенных способов, который они применяют, чтобы установить контакт со своими жертвами, – подделка сообщений от имени "Госуслуг" о якобы произошедшем взломе или подозрительной активности в аккаунте", - написала она в своем Telegram-канале.

Волк отметила, что нужно запомнить несколько признаков, которые могут выявить уловки аферистов. Так, прежде всего мошенники используют неправильный номер отправителя короткого сообщения – официальные смс приходят только с номера 0919 или цифрового ID "gosuslugi". Кроме того, как подчеркнула официальный представитель МВД РФ , портал не использует зарубежные мессенджеры, только мессенджер Max.

"Пользователи могут получать сообщения о записях на прием, штрафах, статусах заявлений, оплатах и других событиях в официальном чат-боте "Госуслуги". Советую проверять уведомления только в личном кабинете на сайте gosuslugi.ru (его адрес лучше вводить вручную) или в официальном приложении", - отметила она.

Еще одним явным признаком работы аферистов является предложение перезвонить по номеру в сообщении, который отличается от официальных: 8 (800) 100-70-10 или 115. Также может быть указана гиперссылка якобы для входа на "Госуслуги" - на самом деле портал никогда не присылает ссылки для входа или подтверждения данных.

"Нередко мошенники вставляют в поддельные уведомления угрозы – информируют о "взломе" или "подозрительной активности", одновременно сообщая о срочности и тяжелых последствиях, которые якобы ожидают, если немедленно им не перезвонить", - сказала Волк.

Волк добавила, что важно обращать внимание на наличие в тексте орфографических, стилистических или пунктуационных ошибок: аферисты часто их допускают. А также не следует в ответ на сообщения отправлять кому бы то ни было пароли от "Госуслуг" и коды подтверждения, которые поступают с официальных номеров - коды из сообщений позволяют изменить пароль для входа на портал, а это означает полный доступ мошенников к профилю.