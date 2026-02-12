МВД проработает внедрение ИИ в проведение экзаменов на права

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Возможность внедрения ИИ для приема экзаменов на права будет прорабатываться в ходе реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года, следует из ответа МВД на депутатский запрос, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Ранее депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направили обращение главе МВД Владимиру Колокольцеву по вопросу разработки и внедрения автоматизированной системы оценки экзамена на право управления транспортными средствами с применением технологий искусственного интеллекта.

"Вопрос развития системы проведения экзаменов на право управления транспортными средствами, включая возможность внедрения технологий искусственного интеллекта для автоматизированного приема экзаменов, будет прорабатываться в ходе реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения в Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, утвержденной Указом президента Российской Федерации", - сказано в документе за подписью замглавы МВД Александра Горового

Отмечается, что основной целью внедряемых Госавтоинспекцией решений является повышение уровня защищенности участников дорожного движения, сокращение смертности и травматизма в результате ДТП, а также создание комфортной и прозрачной среды для граждан при получении государственных услуг.

Уточняется также, что ранее уже был обустроен автоматизированный автодром, на котором осуществлялось обучение кандидатов в водители в одной из Челябинских организаций профессиональной подготовки.