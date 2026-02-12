Рейтинг@Mail.ru
01:51 12.02.2026
МВД проработает внедрение ИИ в проведение экзаменов на права
Возможность внедрения ИИ для приема экзаменов на права будет прорабатываться в ходе реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года, РИА Новости, 12.02.2026
общество, владимир колокольцев, александр горовой, госдума рф
Общество, Владимир Колокольцев, Александр Горовой, Госдума РФ
Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Возможность внедрения ИИ для приема экзаменов на права будет прорабатываться в ходе реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года, следует из ответа МВД на депутатский запрос, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Ранее депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направили обращение главе МВД Владимиру Колокольцеву по вопросу разработки и внедрения автоматизированной системы оценки экзамена на право управления транспортными средствами с применением технологий искусственного интеллекта.
"Вопрос развития системы проведения экзаменов на право управления транспортными средствами, включая возможность внедрения технологий искусственного интеллекта для автоматизированного приема экзаменов, будет прорабатываться в ходе реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения в Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, утвержденной Указом президента Российской Федерации", - сказано в документе за подписью замглавы МВД Александра Горового.
Отмечается, что основной целью внедряемых Госавтоинспекцией решений является повышение уровня защищенности участников дорожного движения, сокращение смертности и травматизма в результате ДТП, а также создание комфортной и прозрачной среды для граждан при получении государственных услуг.
Уточняется также, что ранее уже был обустроен автоматизированный автодром, на котором осуществлялось обучение кандидатов в водители в одной из Челябинских организаций профессиональной подготовки.
"Данный автоматизированный автодром использовался подразделением Госавтоинспекции для приема экзаменов по первоначальным навыкам управления транспортными средствами. Однако, учитывая большие затраты на обустройство и содержание указанного автоматизированного автодрома, данный проект не нашел своей реализации на территории Российской Федерации", - сообщается в ответе.
ОбществоВладимир КолокольцевАлександр ГоровойГосдума РФ
 
 
